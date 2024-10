Nördlinger Talente sind erfolgreich bei der Süddeutschen Meisterschaft

Das sogenannte „Green-Cup Masters Süd“ hat am 28. und 29. September im Tennis-Center Noris in Nürnberg stattgefunden. Dabei traten die jeweils vier besten Spieler aus dem Württembergischen Tennis-Bund, dem Badischen Tennisverband, dem Hessischen sowie dem Bayerischen Tennisverband an. Zu Letzterem zählen die zwei Nördlinger U10-Talente Moritz Weinig und Matthis Lichtenstern, die am Ende auch großartige Erfolge errangen.

Erfreulicherweise schafften alle vier Bayern-Vertreter nach drei gewonnenen Matches am ersten Turniertag als jeweilige Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale. Moritz Weinig musste sich hier seinem Gegner aus Baden, Levent Cinar, mit 1:4, 0:4 geschlagen geben, kann aber dennoch sehr stolz sein, zu den besten Acht in Süddeutschland zu zählen.

Tennis in Nördlingen: Zwei U10-Spieler zählen zu den Besten in Süddeutschland

Matthis Lichtenstern erkämpfte sich nach einem emotionalen Viertelfinale gegen den Frankfurter Jonathan Martin mit 5:4, 5:4 den Einzug ins Halbfinale. Hier traf er erneut auf Württembergs Nummer eins und den späteren Turniersieger Mateo Gaspert, den er am Vortag in der Gruppenphase noch bezwungen hatte. Dieses Mal musste sich Lichtenstern aber auch aufgrund vieler Fehler ohne Not geschlagen geben. Der junge Spieler des TC Rot-Weiß Nördlingen zeigte zuletzt in einem spektakulären Spiel um Platz drei gegen den Badener Levent Cinar sein Können und siegte mit 4:2, 5:3.

Beide Platzierungen der Nördlinger zeigen erneut die gewinnbringende Trainingsarbeit des TCN sowie das Ergebnis eines immensen Trainingsfleißes und größter Trainingsdisziplin der beiden Zehnjährigen. (AZ)