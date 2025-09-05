Icon Menü
Testspiel der Eigner Angels Nördlingen gegen Marburg: Basketballfest in Wemding am Sonntag

Basketball

Angels Nördlingen kommen in die Wemdinger Stadthalle

Die Bundesliga-Basketballerinnen treffen im vierten Testspiel auf Erstliga-Konkurrent Marburg. In der Wallfahtsstadt freut man sich auf den Besuch der Profis.
Von Kurt Wittmann
    US-Girl Sophia Nolan (in Weiß-Rot) spielte vergangene Saison noch in der zweiten Liga und "groovt sich" mehr und mehr auf höherem Niveau ein. Immerhin war sie in Liga 2 Topscorerin für ihren Club aus Dillingen/Saar. Foto: Michael Soller

    Nach Vorbereitungsspiel Nummer drei am Freitag gegen Jena folgt sogleich Vorbereitungsspiel Nummer vier für die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen. Diesmal geht es gegen einen Erstligisten und das erneut nicht in Nördlingen, sondern in Wemding. Der BC pharmaserv Marburg kommt am Sonntag ins Ries und muss ein paar Minuten weiter fahren als sonst üblich, in die Fuchsien- und Wallfahrtsstadt.

