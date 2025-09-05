Angels Nördlingen kommen in die Wemdinger Stadthalle

Nach Vorbereitungsspiel Nummer drei am Freitag gegen Jena folgt sogleich Vorbereitungsspiel Nummer vier für die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen. Diesmal geht es gegen einen Erstligisten und das erneut nicht in Nördlingen, sondern in Wemding. Der BC pharmaserv Marburg kommt am Sonntag ins Ries und muss ein paar Minuten weiter fahren als sonst üblich, in die Fuchsien- und Wallfahrtsstadt.

