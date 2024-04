Lebenshilfe Donau-Ries holt Südbayerischen Meistertitel

Donau-Rieser qualifizieren sich für das Landesfinale des 40. Tischtennis-Turniers der Lebenshilfe Bayern.

Die Damen- und Herren Tischtennis-Teams der Lebenshilfe Donau-Ries haben bei den Südbayerischen Meisterschaften 2024 in Vohburg jeweils den ersten Platz in der ersten Liga geholt. Weiter geht es mit den Nordbayerischen Meisterschaften am 18. Mai in der Frankenland-Halle in Ebersdorf.

Die beiden Erstplatzierten in den Ligen qualifizieren sich für die Bayerischen Meisterschaften am 12. Oktober in der Nordschwaben-Halle in Höchstädt. Insgesamt treten rund 55 Teams aus ganz Bayern in den beiden Vorrunden des diesjährigen Turniers an. Das landesweite Tischtennis-Turnier der Menschen mit Behinderungen wird seit 1985 von der Lebenshilfe Bayern veranstaltet und jedes Jahr tatkräftig von Partner-Vereinen und Partner-Werkstätten unterstützt. Die Sportlerinnen und Sportler kommen aus Werkstätten und anderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aus ganz Bayern – unabhängig von deren Trägerschaft. (AZ)