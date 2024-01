Nördlinger Schüler qualifizieren sich für Tischtennis-Landesentscheid

Die Schüler des THG haben beim Tischtennis-Bezirksfinale Heimvorteil. Gegen die Krumbacher Realschule lassen sie nichts anbrennen – wie es nun weitergeht.

Während die Tischtennisplatte auf dem Schulhof der Grundschule in der Nördlinger Schillerstraße am Dienstagmorgen noch vereist ist, spielen sich in der Turnhalle die Schüler von sieben Schulen aus dem Bezirk bereits warm. Denn: Das Bezirksfinale Schwaben findet in Nördlingen statt. Mittendrin die Auswahl des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG), bestehend aus zwei Mannschaften. Der Nördlinger Sportlehrer Michael Öfele hat das Projekt ins Leben gerufen, er lobt seine Schüler und deren Engagement.

Bereits seit 9 Uhr steht Michael Öfele am Dienstag in der Sporthalle der Grundschule in der Schillerstraße. Gemeinsam mit den Schülern des THG hat er alles für das Bezirksfinale aufgebaut: Zwölf Tischtennisplatten und eine Station mit Getränken stehen schon, sodass es gegen 11 Uhr direkt losgehen kann. Nach einer kurzen Begrüßung der Schulleiterin des THG, Renate Rachidi, greifen die Spielerinnen und Spieler zu Schlägern und Bällen und starten.

Tischtennis-AG arbeitet mit TSV Nördlingen zusammen

Die Tischtennis-AG des Nördlinger Gymnasiums wurde von Michael Öfele ins Leben gerufen. Der Sportlehrer erinnert sich: "In meiner Schulzeit habe ich auch gerne Tischtennis gespielt, war jedoch nie im Verein." Bei einer Pausenaufsicht habe er mit den Schülern dann "Rundlauf" gespielt, "dort habe ich gemerkt, wie viel Begeisterung sie für den Sport mitbringen." Er habe bei den Schülern nachgefragt, ob Interesse an einer Schulmannschaft bestehe: "Die Reaktionen waren sehr positiv. Mittlerweile trainieren wir immer donnerstags nach der Mittagspause." Ein Vorteil sei, dass alle Teilnehmer der AG auch im Tischtennis-Verein spielen würden – das Projekt funktioniere nur in Zusammenarbeit mit der Tischtennis-Abteilung des TSV Nördlingen. Öfele: "Wenn die Schüler motiviert sind, macht die Arbeit doppelt so viel Spaß."

Die Schüler des THG Nördlingen beim Tischtennis Bezirksfinale. Vordere Reihe (v.l.n.r.): Jona-Gabriel Hildebrand, Jonas Enslin, Daniel Schwebel, Noah Vescera, Gleb Allgeyr, Marc Rehklau, Sergey Kobelev, Lennart Zuber. Hintere Reihe (v.l.n.r.): Fabian Hering (Sparkasse DLG-NÖ), Franz Dambaur, Hannes Ruf, Michael Öfele (Leiter der TT-AG). Foto: Timm Metzler

Beim ersten Spiel lassen die Nördlinger aus den Jahrgängen 2011 oder jünger keine Zweifel offen. Die Gegner des Tages von der Realschule aus Krumbach haben bereits im ersten Doppel wenig Chancen – und verlieren alle drei Sätze gegen das Duo rund um den Bayerischen U13-Meister Lennart Zuber. Auch das zweite Doppel verlieren die Gegner aus Krumbach deutlich mit 0:3. Mit neun Siegen in neun Spielen, die alle 3:0 für die Nördlinger ausgehen, löst der jüngere Jahrgang des THG das Ticket für den Landesentscheid.

Ende Januar stehen zwei Nördlinger Teams im Landesfinale

Nach der kurzfristigen Absage einer weiteren Schulmannschaft steht das ältere der beiden Teams (ab Jahrgang 2009) bereits vorzeitig im Landesentscheid. Ende Januar geht es nun weiter: Der jüngere Jahrgang muss sich in Niederbayern mit der besten Schulmannschaft messen, während in München der nächste Gegner auf die älteren THGler wartet. Dort könnte es laut Lehrer Öfele jedoch schwieriger werden: "Das Niveau wird im Landesentscheid nochmal ganz ein anderes sein."

