Tischtennis

07:30 Uhr

Senkrechtstart der THG-Tischtennis-Jungs zum Bezirksfinale

Artikel anhören Shape

Ein Tischtennis-Team des Nördlinger Gymnasiums tritt am Dienstag in der Schillerhalle bei „Jugend trainiert für Olympia“ an.

In diesem Schuljahr hat das Theodor-Heuss-Gymnasium eine Tischtennis-AG im Zuge des Nachmittagsunterrichts ins Leben gerufen, an der sich regelmäßig über 20 Kinder beteiligen. In guter Zusammenarbeit zwischen dem verantwortlichen Sportlehrer Michael Öfele und dem Vereinstrainer des TSV Nördlingen, Timm Metzler, wurden aus dem Kader zwei Mannschaften geschaffen, die ausschließlich aus hochkarätigen Vereinsspielern bestehen – darunter auch der amtierende bayerische Meister Lennart Zuber. Beste Voraussetzungen also für das bevorstehende Bezirksfinale Schwaben am 9. Januar, das aufgrund optimaler Wettkampfbedingungen erstmals in der Nördlingen Schillerhalle bei der gleichnamigen Grundschule veranstaltet wird. Mangels gegnerischer Schulen hatte das THG beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ den Weg zu dieser hohen Qualifikationsstufe kampflos (!) beschritten. Nach der kurzfristigen Absage einer weiteren Schulmannschaft steht das ältere der beiden Teams (Jahrgang 2009 und jünger) bereits vorzeitig im Landesentscheid, während die Jungen der Jahrgänge 2011 und jünger ihren Gegner aus der Realschule Krumbach bezwingen müssen. In zwei weiteren Wettkampfklassen werden die Mannschaften aus Kempten, Türkheim, Günzburg, Krumbach, Nersingen und Thannhausen gegeneinander antreten. Tischtennis-Turnier steht interessierten Zuschauern offen Die Fachschaft Sport bedankt sich für die Unterstützung bei der Organisation durch die Tischtennis-Abteilung des TSV Nördlingen und freut sich auf ein spannendes Turnier, zu dem interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer herzlich eingeladen sind. Beginn ist am Dienstag, 9. Januar, um 11 Uhr, die Siegerehrung ist auf 14.30 Uhr angesetzt. (AZ)

Themen folgen