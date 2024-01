Tischtennis-Jugendarbeit des TSV Nördlingen macht sich bezahlt

Das U15-Team des TSV qualifiziert sich als Sieger für den Verbandsvergleich Bayern Süd-West. Auch die U13 und die U19 landen jeweils auf dem Podest.

Die Bezirksmannschaftsmeisterschaften des Tischtennis-Bezirks Schwaben-Nord haben gezeigt, dass die Jugendarbeit des TSV Nördlingen in allen Altersklassen Früchte trägt. Als einziger Verein im Bezirk, der die Landkreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg, Aichach-Friedberg sowie Augsburg-Stadt und Teile von Augsburg-Land umfasst, qualifizierten sich die Nördlinger in allen drei Altersklassen (U13, U15 und U19) für das Final Four, den Vergleich der jeweils vier besten Mannschaften. Da lag es nahe, das Turnier in der heimischen Schillerhalle auszutragen.

In der U19 behaupteten sich Justin Meier, Moritz Geipel, Jason Dederer und Fabian Reichensperger gut gegen ihre Gegner und landeten nach Sieger TSV Aichach und dem Zweitplatziertem TV Dillingen vor der TSG Augsburg auf dem Bronze-Platz im Bezirk. In der U13 hat Chef-Jugendtrainer Timm Metzler die größte Auswahl an Nachwuchsspielern und setzte auf Daniel Schwebel, Gabriel Chudalla, Jonas Enslin sowie Sergey Kobelev und Gleb Allgeyr. Die Jüngsten behaupteten sich sehr gut, mussten sich lediglich dem TV Dillingen beugen und belegten Platz zwei vor dem TTC Friedberg.

Nördlinger U15 mit Lennart Zuber holt den ersten Platz

Ihre ganze Klasse spielten die Jungen U15 beim Vergleich mit den Bezirksbesten aus: Lennart Zuber, Hannes Ruf, Luca Reulein und Jonas Enslin besiegten sowohl den SV Unterknöringen als auch die TSG Augsburg und krönten den Turniertag in Nördlingen mit dem ersten Platz. Die Mannschaft qualifizierte sich damit für die nächste Stufe: die Mannschaftsmeisterschaften im Verbandsbereich Bayern Süd-West. Dann werden sich die Nördlinger Ende Januar unter anderem mit den Tischtennis-Assen des FC Bayern München messen.

Timm Metzler zieht eine positive Bilanz des Turniertages: „Wir sind in allen Altersklassen auf dem Podest im Bezirk. Unsere Jugend hat hervorragenden Teamgeist bewiesen.“ (AZ)

