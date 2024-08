Rieser Fußballer trauern um Walter Amerdinger

Im Alter von 86 Jahren ist am 30. Juli 2024 Walter Amerdinger gestorben, der in den 80er- und 90er-Jahren als Fußballtrainer (Erfolgs-)Spuren bei einigen Rieser Fußballvereinen hinterließ. So wirkte er bei der SpVgg Ederheim, beim Lauber SV, beim SV Grosselfingen und beim hinterließ. So wirkte er bei der SpVgg Ederheim, beim Lauber SV, beim SV Grosselfingen und beim hinterließ. So wirkte er bei der SpVgg Ederheim, beim Lauber SV, beim SV Grosselfingen und beim

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grosselfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

SV Grosselfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis