Spannender Zweikampf beim Triathlon: Oettingen und Harburg an der Spitze

Beim 36. Oettinger Triathlon am Sonntag gab es bei den Männern dieses Mal den eigentlich im schon vergangenen Jahr erwarteten Zweikampf zwischen dem jungen Harburger Luis Rühl und dem für den TSV Oettingen startenden Timo Schmitz. Während Rühl 2023 kurzfristig absagen musste, erhielt er in diesem Jahr die Startfreigabe für Oettingen und meldete sich spontan an. Somit stand also ein Triathlet der 1. Bundesliga in den Startlöchern.

Beim Schwimmen in der 23 Grad warmen Wörnitz, wo rund 550 Meter geschwommen wurden, zeigte er dann auch gleich sein Können. Trotz der in diesem Jahr, wegen des hohen Wasserstandes heftigen Strömung, gegen die man fast zwei Drittel der Strecke ankämpfen musste, war er bereits nach 7:33 Minuten aus dem Wasser. Damit hatte er eine gute Minute Vorsprung auf seinen härtesten Widersacher herausgeholt. Der starke Radfahrer Schmitz konnte dann allerdings auf der anspruchsvollen 23 Kilometer langen Radstrecke aufholen, sodass die beiden fast zeitgleich losliefen.

24 Sekunden Unterschied vom Ersten zum Zweiten beim Triathlon in Oettingen

Luis Rühl vom TSV Harburg sicherte sich den Sieg beim Triathlon in Oettingen. Foto: Werner Rensing

Auf den drei Laufrunden mit insgesamt etwa fünf Kilometern konnte sich der Harburger dann allerdings etwas absetzen. Im Ziel blieben die Uhren für ihn bei 1:01:14 Stunden stehen, womit er Timo Schmitz rund 24 Sekunden abgenommen hatte. Auch den dritten Platz belegte ein Rieser. Der Sieger von Wemding, Lukas Berger vom TSV Harburg, war in 1:05:37 Stunden ebenfalls flott unterwegs.

Unter die Top-Ten schafften es noch weitere Rieser. Neben Tobias Ullrich (TSV Harburg), der in 1:06:29 Stunden (Sieger AK35) der Fünfter wurde, waren auch Jan Henrik Trautsch (TSV Oettingen) als Siebter in 1:09:01 Stunden (Sieger AK20) und Matthias Zellinger (TSV Oettingen) als Neunter in 1:09:46 Stunden vorn dabei.

Zum 36. Mal fand in Oettingen der Triathlon statt. Die Starter mussten 500 Meter schwimmen, 23 Kilometer radeln und fünf Kilometer laufen, zudem traten Staffeln an.

Anna Maria Melzer gewinnt Triathlon bei den Damen

Bei den Damen gelang in diesem Jahr Anna Maria Melzer vom Team Nikar Heidelberg ein Start-Ziel-Sieg in hervorragenden 1:11:02 Stunden. Zweite wurde Theresa Griesbach von der LG Warching in 1:14:31 Stunden . Den letzten freien Platz auf dem Treppchen sicherte sich Linda Simon vom TSV Oettingen in 1:15:21 Stunden. Unter den zehn schnellsten Frauen waren ebenfalls einige Rieser Starterinnen vertreten: Franziska Krischdat vom TSV Oettingen landete in 1:19:14 Stunden auf Platz Sieben (Siegerin AK35), Diana Naschwitz vom Team Maprofut in 1:20:05 Stunden (Siegerin AK45) auf Platz acht und Julia Weiland in 1:20:32 Stunden auf dem 9. Platz.

In der Schreinerei Ott-Trophy, bei der es jeweils für die drei Erstplatzierten im Jugend-/Juniorenbereich Geldpreise zu gewinnen gab, lagen folgende Sportler vorn: Weibliche Jugend A: 1. Julia Weiland, 2. Elisabeth Haupt und 3. Franziska Engert Männliche Jugend A: 1. Leo Österlein, 2. Henri Schröppel und 3. Joshua Saule Juniorinnensiegerin wurde Anna Christen. Bei den Junioren gewann Luis Rühl, vor Mathis Trautsch und Jonas Putz.

Den Staffelsieg holte sich das Spredu-Racing-Team (S: Dominki, R: Maximilian, L: Bernhard Lindner) in 1:09:04 Stunden vor dem Team Camo der LG Märchenwald (S: Christoph Abel, R: Matthias Ordner, L: Christoph Abel) in 1:10:11 Stunden. Dritte wurde die Staffel „ohne Spaß geht nix“ des TSV Ebermergen (S: Martin Mühlleidner, R: Volker Falch, L: Gunther Röthinger) in 1:16:07 Stunden.