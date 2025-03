Auch am 16. Spieltag der Fußball-Kreisliga Nord gelingt dem TSV Möttingen das sechste Ligaspiel in Folge kein Treffer. Dennoch ergattert sich der TSV beim torlosen Remis in Ebermergen einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Die beiden Spitzenreiter der Liga, Maihingen und Reimlingen, erledigen ihre Hausaufgaben und lassen keine Punkte im Meisterkampf liegen.

