A-Junioren des TSV Nördlingen starten wieder in der Bayernliga

Die Fußball-A-Junioren-Bayernliga startet am kommenden Samstag, 31. August, in die Saison 2024/25. Letztmals spielte der TSV Nördlingen in der Saison 2016/17 unter Trainer Andreas Schröter in der zweithöchsten Spielklasse – darüber gibt es nur noch die Bundesliga. In dieser Saison sind die Rieser wieder mit dabei. Der TSV Nördlingen startet mit einem Auswärtsspiel beim FV Illertissen am Samstag um 17 Uhr.

Das Trainerduo Fabian Schmidt/Ricarda Kießling hatte zehn Vorbereitungsspiele vereinbart. Die einzelnen Ergebnisse: SG Donau/Kesseltal – TSV 0:4, SGM Oberes Härtsfeld – TSV 2:7, SSV Oberhochstatt – TSV 2:4, TSV – 1. FC Normannia Gmünd 2:3, TSV – FC Kempten (BOL) 6:0, TSV – Eichstätt (BOL) 3:0, TSV – Hofherrnweiler/Unterrombach 4:3, TSV – Memmingen II (BOL) 3:1, TSV – VfR Aalen 2:7, TSV – SGM Langenau 3:2.

Fußball-A-Junioren: Klassenerhalt in der Bayernliga ist das Ziel des TSV Nördlingen

Schmidt schildert aus der Vorbereitung: „Wir hatten vom 26. bis 28. Juli ein erfolgreiches Trainingslager am BSFZ-Sportzentrum in Obertraun, Oberösterreich. Die Qualität der Plätze war top und wir konnten mit über 20 Spielern vier gute Trainingseinheiten absolvieren.“ Das Saisonziel ist der Klassenerhalt, wobei es entweder einen oder zwei Absteiger geben wird. Es kommt dabei darauf an, ob es keinen Aufsteiger in die DFB-Nachwuchsliga gibt und ob ein Aufsteiger in der DFB-Nachwuchsliga verbleibt oder nicht.

Externe Neuzugänge sind Samuel Drallo und Marcel Barta (beide TSV 1896 Rain). Aktuell haben die Rieser mit Lennart Ochs (Syndesmoseband) und Johannes Hesko (Mittelfußbruch) zwei Dauerverletzte. Das Team sehe die Bayernliga als große Herausforderung und freue sich nun auf den Auftakt in Illertissen, so Fabian Schmidt.