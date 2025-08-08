Nördlingens Leichtathletinnen sind in Bayern vorne mit dabei

Bei den Bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der U18, U20 und Aktiven in Hösbach haben die Athletinnen des TSV Nördlingen, die für die LG Donau-Ries starten, starke Leistungen gezeigt und sich mit vorderen Platzierungen belohnt.

Allen voran überzeugte Lina Mair in der Altersklasse U20 über 100 Meter. Die junge Sprinterin gewann ihren Vorlauf souverän in 12,10 Sekunden und zog damit als Mitfavoritin auf das Podium ins Finale ein. Dort bestätigte sie ihre starke Form und sicherte sich in 12,27 Sekunden die Bronzemedaille, nur knapp hinter Amelie Meier (SV Germering) und Emma Plöchinger (LAC Passau).

Nördlingens Teresa Siebachmeyer kommt nach Verletzung stark zurück

In der Altersklasse U18 gingen drei Athletinnen des TSV über die 100 Meter an den Start. Lina Heinle zeigte mit 13,41 Sekunden im Vorlauf eine solide Leistung, verpasste jedoch den Einzug in die Zwischenläufe. Besser lief es für Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer, die sich mit Zeiten von 12,92 Sekunden beziehungsweise 13,00 Sekunden für die Zwischenläufe qualifizieren konnten – besonders bemerkenswert bei Teresa Siebachmeyer, die erst kürzlich nach einer Verletzungspause zurückgekehrt war. In den Zwischenläufen bestätigten beide ihre Leistungen aus den Vorläufen: Eisenbarth belegte im Gesamtranking einen starken elften Platz, dicht gefolgt von Siebachmeyer auf Rang 14.

Am Abend des Wettkampftages gingen die vier Athletinnen – Laura Diethei, Lina Heinle, Eva Eisenbarth und Teresa Siebachmeyer – noch einmal gemeinsam auf die Bahn. In der 4x100-Meter-Staffel bewies das erfahrene Quartett einmal mehr seine Klasse und sprintete in 50,48 Sekunden auf einen sechsten Platz – eine starke Teamleistung unter den besten Staffeln Bayerns.

TSV-Läuferinnen gehen in die Sommerpause – und richten Blick auf nächste Saison

Auch am Sonntag setzte sich der Wettkampferfolg fort: Eva Eisenbarth trat über die 200 Meter an und erreichte mit einer starken Vorlaufzeit das B-Finale. Dort lief sie in 26,47 Sekunden auf den neunten Platz im Gesamtklassement und rundete ihr persönliches Meisterschaftswochenende damit erfolgreich ab. Nach einer intensiven und erfolgreichen Saison geht es für die TSV-Athletinnen nun in die verdiente Sommerpause. Im September beginnt dann die Vorbereitung auf die kommende Freiluftsaison – mit dem Ziel, an die gezeigten Leistungen anzuknüpfen und weitere Erfolge auf Landesebene zu feiern. (AZ)