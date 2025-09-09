TSV Nördlingen: Damen kassieren krachende 0:5-Pleite zum Saisonstart

Viel Lehrgeld mussten die Bezirksoberliga-Aufsteigerinnen des TSV 1861 Nördlingen im ersten Heimspiel der neuen Damen-Saison gegen den FC Loppenhausen bezahlen. Trotz des hohen Ergebnisses von 0:5 (0:2) waren die Rieserinnen bei Weitem nicht chancenlos und erzielten speziell im Zentrum mit ihren drei Mittelfeldspielerinnen um Alya Hanke, Jana Schneid und Pia Engelhardt jede Menge Ballgewinne, doch die jeweiligen Ballbesitzphasen wurden zu ungenau, viel zu nervös und dauerhaft mutlos fortgesetzt. Zudem lag das Spielglück mit der übermächtigen Torjägerin Sina Nachtigall bei den Unterallgäuerinnen.

Zwei Nördlinger Ballverluste nutzte die Ausnahmespielerin bereits in der 7. Spielminute und nach einer knappen halben Stunde schamlos aus – 0:2 (7./34.). Bereits zum Ende der ersten Halbzeit legten die Spielerinnen um Kapitänin Sarah Eberhardt ihre spürbare Zurückhaltung ab und speziell im zweiten Abschnitt war mehrfach der Anschlusstreffer möglich. Eine gefährliche Ecke von Alica Böhnle landete noch auf dem Tordach, ehe Mia Voß von der Strafraumkante an der Glanzparade von Torfrau Janine Huber scheiterte (52./56.).

TSV Nördlingen kann seine Chancen nicht nutzen

Nochmals Mia Voß, mit einer scharfen Flanke, verfehlte Freund und Feind (58.). Nach Foul an Alya Hanke setzte Jana Schneid den Freistoß geschickt über die Mauer in Richtung Torwinkel, doch wieder glänzte die Gästekeeperin (62.). Den Nachschuss donnerte zudem Linda Löw krachend an den Pfosten (63.). Im Gegenzug visierte allerdings auch Sina Nachtigall die Latte des TSV-Tores an, sodass es quasi in dieser Spielphase hin und her ging (64.).

So richtig zum Kippen brachten die Nördlingerinnen das Spiel allerdings nicht. Weiterhin waren tolle Ballgewinne vorhanden, doch das sofort folgende Gegenpressing des letztjährigen Tabellendritten der BOL aus der Gemeinde Breitenbrunn war körperlich zu überlegen. Sina Nachtigall war in der 67. Minute nur noch durch ein Foulspiel zu bremsen, und die Torjägerin selbst verwandelte den berechtigten Elfer souverän ins Eck und ließ nur vier Minuten später ihren vierten Treffer im Spiel folgen (67.,71.). Die eigentlich ausgeglichene Schlussphase beendete schließlich Gästekapitänin Sophia Eifler mit einem Fernschuss unter die Latte zum 0:5-Endstand (92.).

Viele Leistungsträgerinnen des TSV Nördlingen fehlen

Trainer Andreas Schröter zog folgendes Fazit: „Mein Team hat sich eigentlich ein besseres Ergebnis verdient; es ist eindeutig um zwei oder gar drei Tore zu hoch. Wir bekamen die starke Torjägerin Sina Nachtigall nicht in den Griff und zudem agierten wir mit eigenem Ballbesitz zu nervös. Das verletzungs- und urlaubsbedingte Fehlen von vielen Leistungsträgerinnen, wie Katja Fischer, Maja Greiner, Resi Gnugesser, Pia Häckel, Selina Holzner und Antonia Kawan hat sich in Summe natürlich bemerkbar gemacht, wobei alle Spielerinnen auf dem Feld aber durchaus ihre guten Momente zur BOL-Tauglichkeit unter Beweis stellten.“ (schra)

TSV 1861 Nördlingen: Lisa Schweiger, Alica Böhnle (78. Angelina Truffellini), Sarah Eberhardt, Pia Engelhardt, Alya Hanke, Viktoria Leitner (37. Lisa Kutzsch), Linda Löw, Paulina Meier, Jana Schneid, Isabell Schmidbaur, Mia Voß (90. Lara Helmschrott). Zuschauer: 85