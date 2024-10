Nördlingen II trotzt Ligaprimus Hollenbach ein Remis ab

Das Vorhaben des TSV 1861 Nördlingen II, sich aus der 0:4-Schlappe aus dem Hinspiel zu rehabilitieren, nahm bereits in der Anfangsphase konkrete Formen an. Gefühlt hatte die junge U23-Truppe des TSV Nördlingen über das gesamte Spiel weit mehr Ballbesitz als der Herbstmeister aus Hollenbach.

Bereits nach sieben Spielminuten lag der Ball zweimal im Netz. Luca Lechler zirkelte einen Freistoß in die gefährliche Zone und Hollenbachs Abwehrspieler Marcel Schoder verlängerte unfreiwillig ins eigene Tor – 1:0 (6. Minute). Die Jubelmusik war gerade beendet, als Silvio Sebalj quasi vom Anspiel weg zielgerichtet durch die Mitte aufs Tor lief und mit einem satten Linksschuss Keeper Oettle keine Chance ließ – 1:1 (7. Minute). Nach der flotten Anfangsphase jedoch neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, sodass nennenswerte Torchancen ausblieben. Die Hollenbacher mussten sich vermehrt auf Kontersituationen reduzieren. Ein Kopfball von Marc Hertlein nach einer Ecke von Schmid und einige knifflige Abseitsentscheidungen beendeten eine taktisch geprägte erste Halbzeit.

TSV Nördlingen lässt nicht locker

Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Nördlingen war die aktivere Mannschaft, doch bei einem tollen Umschaltmoment der Gäste musste Jan Mielich mit einem überragenden Tackling im letzten Moment vor Patrick Högg retten (61.). Bei der neuerlichen Gästeführung sahen die Nördlinger den Schiedsrichter in keinem guten Licht. Patrick Högg war dies egal, denn den Freistoß aus 22 Metern versenkte er sehenswert über die Mauer ins Eck – 1:2 (68.). Silvio Sebalj hatte mit seinen überharten Zweikämpfen trotz vorliegender Verwarnung Glück, und Gästetrainer Christoph Burkard reagierte clever und nahm den schnellen Angreifer gerade noch rechtzeitig vom Feld.

Nördlingens Trainer Michael Göttler brachte indes mit Jonas Eireiner frischen Wind in die Angriffsbemühungen, welche allerdings erst in der Schlussphase zum Tragen kommen sollten. Der eingewechselte Hollenbacher Fatih Cosar hätte mit seinem Knaller den Sack zumachen können, doch in der fünfminütigen Nachspielzeit drängte der TSV Nördlingen II nochmals vehement. Eine scharfe Hereingabe von Kilian Reichert knallte Jonas Eireiner an die Lattenunterkante des Gästetores. Nördlingen setzte willensstark nach, sodass Hollenbach den Abpraller nicht aus der Gefahrenzone brachte und das Spielgerät schließlich nochmals vor die Füße von Kilian Reichert fiel. Der 21-jährige Dinkelsbühler zeigte dann, wie wertvoll die sogenannte Beidfüßigkeit ist und wuchtete die Kugel mit links flach ins lange Eck zum umjubelten Ausgleichstreffer – 2:2. (92.).

Trainer Michael Göttler zeigte sich nach der Partie mächtig stolz: „Wir haben aus der Hinspielniederlage gelernt und konnten dem Tabellenführer, auch trotz des späten Treffers, ein hochverdientes Remis abknöpfen. Eine Niederlage hätte den Spielverlauf nicht wiedergespiegelt, denn zu klar waren wir aus meiner Sicht gerade in vielen Phasen mit ganz viel Ballbesitz einfach spielerisch überlegen. Und das gegen den Tabellenführer!“ Zuschauer: 120. (schra)

TSV 1861 Nördlingen: Oettle, Hertlein, Schlicker, Siebachmeyer, Reichert, Badjie (81. Rothgang), Hopfauf, Lechler, Mielich, Schmid, Göttler (72. Eireiner).