TSV Nördlingen II kann das Gersthofener Bollwerk nicht knacken

Eine herbe Niederlage musste die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen in der Bezirksliga beim TSV Gersthofen einstecken. Von einem denkbar schlechten, ja fast schon katastrophalen Beginn sprach U23-Trainer Michael Göttler. Einen Ballverlust in der Spieleröffnung erlief Gersthofens Torjäger Fabian Bühler, der sich dieses Geschenk zur frühen 1:0-Führung für den Tabellenführer nicht nehmen ließ (1.).

Die Gersthofener blieben insbesondere durch ihre Standardsituationen immer gefährlich. Die Rieser erholten sich nur sehr schwer vom frühen Tor des Favoriten, doch mit den Flügelläufen von Luka Pesut und Luca Trautwein sowie den Abschlüssen von Luis Schüler und Max Göttler per Kopfball an die Latte war der Respekt vollends abgelegt (19./25.). Schließlich kam nach einem schnell ausgeführten Freistoß der Ball zu Luis Schüler, der sich stark im Zweikampf durchsetzen konnte und das Spielgerät wieder einmal wuchtig im linken oberen Winkel zum inzwischen hochverdienten Ausgleich und zugleich dem Halbzeitstand platzierte - 1:1 (32.).

TSV Nördlingen kann seine Chancen nicht optimal nutzen

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff des guten Schiedsrichters Luca Berger vor 150 Zuschauern spiegelte sich die Szene aus der 1. Spielminute, denn erneut verlor Nördlingen in der Vorwärtsbewegung unnötig den Ball und der 18-Meter-Schuss von Fabian Bühler zischte zwischen die Beine von Marc Hertlein ins lange Eck - 2:1 (47.). Die zweite kalte Dusche für die jungen Nördlinger, die dann aber ihrerseits Angriff auf Angriff folgen ließen. Ein Distanzschuss von Daniel Ernst rutschte durch die Finger von Heimkeeper Belmin Bojic, doch vom Pfosten auch wieder zurück in die Hände des glücklichen Torwarts. Gersthofen schwächte sich in der 75. Spielminute selbst, denn nach Tätlichkeit des „15-Tore-Mannes“ Bühler musste dieser mit einer Roten Karte im Gepäck den Platz verlassen. Bis zum Schluss drängte Nördlingen auf den Ausgleich gegen eine nur noch verteidigende Gersthofener Elf. Am Ende schaffte es Nördlingen schaffte nicht mehr, das Gersthofener Bollwerk zu knacken.

Trainer Michael Göttler sagte nach dem Spiel seiner Rieser Mannschaft: „Über die gesamten 90 Minuten gesehen war es schon ein mehr als glücklicher Sieg für Gersthofen. Wir haben wieder unsere Chancen nicht optimal genutzt und so gehen wir mit einer sehr bitteren Niederlage, aber auch der Erkenntnis und dem Wissen, dass es gegen eine absolute Spitzenmannschaft nur sehr knapp nicht gereicht hat, nach Hause.“ Zuschauer: 150. (schra)

TSV 1861 Nördlingen: Robin Oettle, Marc Hertlein, Roman Schlicker (78. Niklas Rothgang), Kilian Reichert, Daniel Ernst, Luka Pesut (67. Fabio Siebachmeyer), Luca Hopfauf, Thomas Schmid, Max Göttler (54. Luca Lechler), Luca Trautwein (54. Bastian Köninger), Luis Schüler