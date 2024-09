Diese Reise in den Münchner Norden hatte man sich beim TSV Nördlingen ganz anders vorgestellt. Der FC Ismaning hatte zuvor in sieben Spielen ein Tor geschossen und nun gleich zwei gegen die Schwaben. Das Heimteam siegte am Ende glücklich mit 2:1 (1:1) gegen die Rieser, die nicht ihren besten Tag hatten und dennoch etwas hätten mitnehmen müssen.

Nico Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis