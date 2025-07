Letzter Test für den TSV Nördlingen: Eichstätt bringt alte Bekannte mit

Der Countdown läuft: Am Samstag, 19. Juli, startet der TSV Nördlingen mit dem Auswärtsspiel gegen den SV Heimstetten in die neue Fußballsaison. Es wird die vierte in Folge in der Bayernliga Süd. Das letzte Vorbereitungsspiel steigt an diesem Samstag, 12. Juli, um 17 Uhr im Rieser Sportpark. Gegner ist der Meister der Bayernliga Nord, der VfB Eichstätt. Die U23 des TSV bestreitet um 15 Uhr ihr drittes Testspiel, Gegner ist die U19 des VfR Aalen.

