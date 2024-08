Derbyfieber beim TSV Nördlingen: Rain ist am Mittwoch zu Gast

Im zweiten Jahr in Folge dürfen sich die Fußball-Fans aus dem Landkreis Donau-Ries auf ein Derby in der Bayernliga Süd freuen, denn Rain und Nördlingen treffen erneut aufeinander. Diesmal ist es ein Duell unter der Woche: Am Mittwoch, 14. August, 18.30 Uhr, beginnt die Partie im Nördlinger Gerd-Müller-Stadion. Auch wenn auf dem Papier alles für die Rieser spricht, warnt Trainer Kerscher davor, den Gegner zu unterschätzen.

