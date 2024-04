Darum heißt es jetzt "der KTV Ries" und nicht mehr "die KTV Ries"

Plus Die Turner haben eine große organisatorische Veränderung hinter sich. Warum der Schritt nötig war und warum es für Turnerinnen nun sogar zwei Anlaufstellen gibt.

Dass "KTV Ries" bislang für "Kunstturnvereinigung Ries" stand und man daher richtigerweise immer von "der KTV" und nicht "dem KTV" sprechen musste, mag nicht jedem bekannt gewesen sein. Wer bislang in Bezug auf die Spitzenturnerinnen und -turner der Region trotzdem immer schon von "dem KTV" sprach, liegt seit diesem Jahr richtig. Denn die KTV Ries GbR ist seit 31. Dezember 2023 Geschichte, jetzt gibt es den Kunstturnverein Ries e.V., also "den KTV". Damit soll aber nicht dem Sprachgebrauch Rechnung getragen werden, die Änderung hat handfeste Gründe.

Die Kunstturnvereinigung Ries GbR wurde 1987 vom TSV Nördlingen, der SpVgg Deiningen und dem TSV Harburg ins Leben gerufen, um leistungsorientiertes Turnen im Ries anzubieten. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts war damals die beste Möglichkeit, das unkompliziert zu realisieren, heutzutage sieht die Sache anders aus. Bei einer GbR liegt die Verantwortung für alles, was passiert, weiterhin bei den Trägervereinen, auch wenn die KTV in den Jahrzehnten ihres Bestehens ein vollständiges Eigenleben entwickelt hat. Eine GbR ist außerdem, besonders auch nach einer kürzlichen Rechtsänderung, "nicht mehr geeignet als Rechtspersönlichkeit zur Sportausübung", wie Helmut Beyschlag, Vorsitzender des TSV Nördlingen, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt.