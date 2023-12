Deininger Turnerinnen blicken auf erfolgreiche Saison zurück

Mit der Qualifikation zum Regionalentscheid und dem Gerätefinale haben die SpVgg-Turnerinnen zwei Höhepunkte erlebt. Dabei gab es aber auch eine Enttäuschung.

Die Deininger Schülerinnen C der Altersklasse 12-13 haben sich beim Regionalentscheid in Kempten einen hervorragenden dritten Platz mit der Mannschaft erturnt. Allerdings konnten sich Lina Starz, Ella Bowman, Daniela Caepa, Jule Bauer und Emma Dotzauer nicht so sehr darüber freuen, da an der Siegerehrung vom Kampfgericht fälschlicherweise der zweite Platz ermittelt wurde, welcher die Qualifikation zum Landesentscheid bedeutet hätte. Die Freude war riesig, doch leider währte sie nur einen Tag.

Aufgrund eines Rechenfehlers wurde vom Drittplatzierten, dem TSV Weissenhorn, Einspruch eingelegt und letztendlich mussten die Deininger Turnerinnen mit Weissenhorn wieder die Plätze tauschen. Natürlich fühlte es sich im ersten Moment wie eine Niederlage an, dennoch können die Mädchen im Nachhinein sehr stolz auf ihren dritten Platz sein.

Fünf Deininger Turnerinnen nehmen an den Gerätefinals in Harburg teil

Am ersten Dezemberwochenende fanden noch die Gerätefinals in Harburg statt. Für diese waren jeweils die zehn besten Turnerinnen der verschiedenen Geräte aus der Gauliga-Saison qualifiziert. Fünf Mädchen von der SpVgg Deiningen gingen an den Start. Lina Starz qualifizierte sich bei den Schülerinnen C am Boden, Stufenbarren und am Sprung. Mit einem sauber geturnten „Halbein-Halbaus“ (Handstandüberschlag mit ganzer Drehung) durfte sie sich am Sprung die Goldmedaille abholen. Am Boden erreichte sie mit einer sehr schwierigen Übung den dritten Platz und am Stufenbarren wurde sie Vierte.

Merle Feldmeier und Jule Bauer turnten in der Altersklasse der Schülerinnen D. Hier ging Feldmeier an ihrem Paradegerät, dem Sprung, an den Start und konnte mit einer sehr guten Sprunghocke den achten Platz erreichen. Am Schwebebalken erturnte sich Bauer ebenfalls den achten Platz. Mit einer akribischen Übung am Stufenbarren hat sie knapp das Treppchen verpasst und landete auf dem undankbaren vierten Platz.

Erfolgreich beim Gerätefinale in Harburg: (stehend von links) Jule Bauer, Merle Feldmeier. Vorne von links: Anna Dotzauer, Thea Bauer. Auf dem Bild fehlt Lina Starz. Foto: Barbara Dotzauer

Thea Bauer und Anna Dotzauer starteten bei den Jüngsten. Dotzauer qualifizierte sich an drei Geräten und musste am Boden anfangen. Hier passierte ihr allerdings ein Missgeschick durch einen Verbindungsfehler zwischen zwei Elementen, der mit 0,5 Punkten Abzug bestraft wurde und sie somit den ersten Platz kostete. Am Ende reichte es deshalb nur noch zum sechsten Platz. Am Stufenbarren turnten die zwei Deiningerinnen im Finale. Beide lieferten sehr präzise und fehlerfreie Übungen ab. Für Thea Bauer sprang der neunte Platz heraus und Anna Dotzauer durfte sich mit dem zweiten Platz über eine Silbermedaille freuen.

Als letztes Gerät stand für Bauer noch der „Zitterbalken“ auf dem Programm. Mit einer ausdruckstarken Übung ohne Fehler bezauberte sie die Kampfrichter und wurde dafür mit dem ersten Platz und einer Goldmedaille belohnt. (AZ)