KTV Ries beschließt die Saison mit einem Sieg gegen TG Hanauerland

Mit einem Sieg gegen die TG Hanauerland beschließt der KTV Ries die Saison 2024 und sichert sich damit den vierten Platz in der Tabelle. Ein erfreuliches Ergebnis in einer der stärksten Ligen der Historie der 2. Bundesliga. Maximilian Henning darf sich über den Erfolg als drittbester Scorer der Liga freuen.

Auch wenn im Vorfeld schon klar war, dass die Rieser höchstwahrscheinlich nicht über Platz vier hinauskommen, wollte man doch die Chance auf Rang drei wahren und mit einem Sieg von der französischen Grenze zurückkommen. Trainer Fabian Wolf nutzte die Chance beim Saisonabschluss und teste mit seiner Mannschaft noch das ein oder andere aus, sodass für kommendes Jahr schon die Weichen gestellt werden können. Am Boden startete man allerdings altbekannt. Trieb eröffnete im ersten Duell für den KTV und sicherte ein Remis. Yolshin-Cash konnte dann in der folgenden Begegnung vier Scorepunkte holen. Kuhn traute sich dann in seiner Bodenübung an eine neue Höchstschwierigkeit, musste dabei aber einen Sturz hinnehmen, was zum Verlust von vier Punkten führte. Diese konnte allerdings König wieder zurückerobern und so ging das erste Gerät mit 8:4 an die Gäste aus dem Ries.

Wettkampf zwischen TG Hanauerland und KTV Ries verläuft zunächst knapp

Am Pauschenpferd gab es dann einen weiteren 8:7-Gerätesieg. Henning erzielte direkt weitere vier Scores mit seiner Kür, welche Leonhardt gegen den Gastturner aus Hanauerland wieder abtreten musste. Yolshin-Cash konnte diese aber postwendend wieder zurückgewinnen und so kam es im letzten Duell auf Mannschaftskapitän Sven König an. Dieser turnte fehlerfrei durch seine Übung und musste damit nur drei Scorer abgeben, womit er seinem Team den Gerätesieg sicherte. Mit 16:11 war die Führung nach zwei Geräten deutlich knapper als erwartet.

Dies sollte sich aber schon an den nächsten Geräten ändern. An den Ringen holten Trieb und Kashiwagi zwei und vier Punkte mit extrem sauberen Übungen. Auch Henning holte mit fünf Punkten wichtige Zähler. Hagner konnte ebenfalls sein Können unter Beweis stellen, musste aber gegen den stärksten Turner der Heimmannschaft fünf Punkte abgeben und so ging es mit 27:16 in die Pause.

KTV-Turner testen neue Elemente

Am Sprung wurde mit einem klaren 9:2 die Führung weiter ausgebaut. Trieb, Kuhn und Kashiwagi überzeugten auf ganzer Linie und holten alle Punkte. Engelbrecht zeigte ebenfalls einen starken Sprung, musste sich aber mit zwei Scores knapp geschlagen geben. Am Barren holte dann das Heimteam mit 8:4 den ersten Gerätesieg. Clemens König musste im ersten Duell einen Punkt abgeben. Henning holte hingegen drei, während auch Yolshin-Cash vier Punkte seinem Kontrahenten überlassen musste. Auch Justus König musste bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison Punkte abgeben und so ging es mit 44:26 an das abschließende Reck.

Trieb gab trotz starker Übung vier Scores ab. Kashiwagi holte diese aber umgehend zurück und Henning sicherte ebenfalls nochmals drei Scorer. Engelbrecht traute sich in der letzten Übung des Abends an neue Teile, musste aber dennoch vier Zähler der Konkurrenz überlassen und so endete das letzte Duell der Saison mit einem Sieg für die Heimmannschaft.

Der KTV Ries gewann den siebten und letzten Wettkampf des Jahres aber trotzdem deutlich mit 47:34 und verteidigte souverän den vierten Platz in der Abschlusstabelle. Alles in allem eine erfolgreiche Saison, auf die alle Beteiligten stolz sein können. Die Leistungen stellen eine gute Basis für das kommende Jahr dar, in dem dann größere Erfolge gefeiert werden sollen.