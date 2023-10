KTV Ries schlägt den Meister überraschend deutlich

Nördlinger Kunstturner gewinnen gegen den VfL Kirchheim mit 43:25. Nun steht das lang erwartete Derby an.

Die KTV Ries hat das Duell gegen den Vorjahresmeister VfL Kirchheim mit 43:25 Punkten überraschend deutlich gewonnen. Mit guten Übungen und wenigen Fehlern konnte die zu Beginn erturnte Führung konstant ausgebaut und so der zweite Heimsieg der Saison in der 2. Bundesliga Süd erzielt werden. Bester Scorer des Abends war erneut Marco Sarrugerio.

Ein spannendes Duell war auf beiden Seiten erwartet worden und diese Erwartung wurde direkt am Startgerät, dem Boden, erfüllt. Mit 6:7 ging das erste Gerät noch knapp an die Gäste. Lucas Buschmann gewann das Auftaktduell mit drei Scorepunkten, aber Clemens König musste in der zweiten Paarung vier Zähler dem Gegner überlassen. Tomas Kuzmickas holte dann wieder drei Punkte für die Nördlinger, welche aber im letzten Bodenduell in gleicher Höhe an den Gegner gingen. Alexander Kuhn war hier für die KTV am Gerät, konnte aber trotz guter Übung mit seinem Duellpartner nicht ganz mithalten und so ging der VfL als Sieger des ersten Gerätes hervor. Der Sieg am Pauschenpferd ging dann klar nach Nördlingen. Sarrugerio eröffnete mit einer bärenstarken Übung und konnte problemlos fünf Scores gewinnen und damit wieder die Führung für die KTV erzielen. Im zweiten Duell erzielte Maximilian Henning ein Remis gegen den stärksten Turner der Gastmannschaft. Vier Scorepunkte gewann Lukas Leonhardt bei seinem ersten Einsatz an diesem Tag und Clemens König musste im letzten Duell am Pferd dann noch drei Punkte abgeben, was zu einem Geräteergebnis von 9:3 führte und die Nördlinger mit 15:10 in Führung brachte.

Turner der KTV Ries zeigen gute Leistungen

An den Ringen war die Sache dann noch deutlicher. 9:1 hieß es nach den vier Paarungen am Kraftgerät. Lucas Buschmann rang seinem Gegenüber ein Remis ab, während Sarrugerio mit seiner Kür wieder einmal alle staunen ließ und verdient fünf Punkte aus dem Duell mitnahm. Henning holte mit einer starken Leistung ebenfalls vier Scores und Arian Trieb musste im letzten Duell vor der Pause noch den Verlust von einem Punkt hinnehmen. Damit ging es mit einem unerwartet deutlichen 24:11 in die Halbzeit. Der Sprung war ein enger Schlagabtausch, den aber die Rieser mit 6:3 für sich entscheiden konnten. Kuhn musste zuerst einen Punkt verloren geben, Kuzmickas holte aber direkt drei Scores. König musste ebenso Punkte dem Gegner überlassen, aber auch hier konnte Buschmann direkt im Anschluss wieder mehr Scores gewinnen, die Führung weiter ausbauen und den Gerätesieg sichern.

Auch am Barren überzeugte das Nördlinger Quartett. Zuerst musste Trieb trotz guter Leistung einen Punkt abgeben, Henning sicherte aber vier Punkte für sein Team. Buschmann konnte gegen den stärksten Kirchheimer wenig ausrichten und verlor drei Punkte. Sarrugerio konterte beeindruckend und erzielte fünf Scorepoints für die Heimmannschaft, welche den Vorsprung auf 39:18 ausbauen konnte.

Am Ende ist ein wenig die Luft raus

Am Reck startete Trieb mit einem Remis vielversprechend in die letzten Duelle. Kuzmickas holte mit einer sehenswerten Übung weitere vier Scorepunkte und damit waren auch die letzten theoretischen Chancen auf einen Sieg der Gäste dahin. Danach war die Luft raus und die Nördlinger leisteten sich vermeidbare Fehler, was die Gäste mit vier und drei gewonnen Punkten gegen Buschmann und Henning nutzten.

Der Sieg schafft beste Voraussetzungen vor dem Spitzenduell und Lokalderby gegen den TSV Monheim am kommenden Samstag.