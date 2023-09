Turnen

13:00 Uhr

KTV Ries wird der Favoritenrolle gerecht

Plus Die Turner lassen zum Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga Süd gegen den TV Bühl nichts anbrennen. Lediglich an einem Gerät schwächelt das Team beim souveränen 69:11-Erfolg.

Die Nördlinger sind ihrer Favoritenrolle beim Saisonauftakt der 2. Bundesliga Süd im Kunstturnen gerecht geworden und haben den ersten Wettkampf deutlich mit 69:11 Punkten gewonnen. Auch die Gerätepunkte gingen mit 10:2 klar an die Rieser Mannschaft, womit man sich den zweiten Tabellenplatz erkämpfte. Und auch der Topscorer des Duells kam mit Maximilian Henning von der KTV Ries. Neben diesen Erfolgen durfte das Team gleich zwei Debüts der eigenen Nachwuchsturner feiern – Jochen Engelbrecht gab seinen Einstand am Boden und Alexander Kuhn am Sprung.

Der Beginn des Rieser Teams war etwas fahrig und es leistete sich am Boden direkt erste Fehler, was beinahe dazu führte, dass die KTV die ersten Gerätepunkte hätte abgeben müssen. Aber die höheren Ausgangswerte der Übungen und auch Fehler aufseiten der Gastgeber brachten der KTV den knappen 6:5-Erfolg am Startgerät ein. Jochen Engelbrecht machte den Auftakt, gefolgt von Tomas Kuzmickas, die aber beide Duelle verloren geben mussten. Jeweils drei Punkte sammelten Lucas Buschmann und Clemens König dann in den weiteren Duellen zum Gerätegewinn.

