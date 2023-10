Turnen

KTV-Turner halten Exquisa Oberbayern nicht stand

Plus Der erste Heimwettkampf der Nördlinger geht mit 23:43 verloren. Die Gäste erweisen sich als überlegen, nur an zwei Geräten setzen sich die KTVler durch.

Von Thomas Frisch

Mit 23:43 verliert die KTV Ries unerwartet deutlich gegen starke Turner von Exquisa Oberbayern. Zwei Übungen am Pauschenpferd gehen völlig daneben und bringen die Nördlinger beim zweiten Wettkampf der Saison in der 2. Bundesliga deutlich ins Hintertreffen. Fehlerfreie Gäste aus München lassen auch nahezu keine Chancen zu, den Abstand noch zu verkürzen, und so geht der erste Heimwettkampf der neuen Saison verloren und die Rieser rutschen auf Rang drei in der Tabelle ab.

Am Boden startete die KTV gut in den Abend und gewann mit Clemens König direkt das erste Duell und damit die ersten drei Scorepunkte des Abends. Die nächsten zwei Paarungen bestritten für die Rieser Jochen Engelbrecht und Lucas Buschmann, die beide gute Leistungen zeigten, aber trotzdem vier und zwei Scorepunkte dem Gastturner überlassen mussten. Überraschend dann der Punktverlust von Tomas Kuzmickas, der in der zweiten Bahn stürzte und so dem Gegner die Möglichkeit zum 8:3-Gerätesieg bot.

