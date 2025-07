Elfmeterschießen in Wallerstein, Klatsche für FC Nordries: So war der Toto-Pokal

Im Nachbarschaftsderby zwischen dem

Sportclub D.L.P. und dem FC Maihingen

sorgte der Bezirksligist innerhalb von drei Minuten für klare Verhältnisse: Max Thum traf in der 20. Minute zum 0:1. Eine Minute später erhöhte Kapitän Raphael Stimpfle auf 2:0 und weitere zwei Minuten danach markierte Maximilian Steger das 0:3. Zwar konnte Maximilian Beck in der 32. Minute auf 1:3 verkürzen, doch nur zwei Zeigerumdrehungen später stellte Bernd Wolf mit einem 16-Meter-Schuss den alten Abstand her. Mit seinem zweiten Treffer sorgte Beck in der 51. Minute für den 2:4-Endstand. In der Schlussminute vergab Beck die Chance zum 3:4, als er mit einem Foulelfmeter an FCM-Torwart Martin Fischer scheiterte.