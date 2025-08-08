Virtueller St.-Anna-Jedermannslauf verzeichnet immer mehr Teilnehmer

Der virtuelle St.-Anna-Jedermannslauf in Amerdingen hat dieses Jahr noch mehr Läuferinnen und Läufer angelockt. Vom 1. bis 27. Juli haben 119 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 131 Läufe auf den Originalstrecken zehn Kilometer, 5,8 Kilometer Jogging, 5,8 Kilometer Walking oder 3,5 Kilometer für die Jugend absolviert. Mehrfachnennungen und ein zweiter, kostenloser Start waren möglich. Gelaufen wurde nach Wegweisern oder über eine App auf dem Smartphone, die den Streckenverlauf ansagte und die Zeit nahm. Die Strecken führten in die schönen Wälder südlich von Amerdingen vorbei an historischen Stätten wie den Drei Steinen.

Gesamtsieger auf der Zehn-Kilometer-Hauptstrecke, nahe am Streckenrekord, wurde Steffen Brenner vom TSV Nördlingen in 40:18 Minuten. Platz zwei gesamt und der Sieg in der Altersklasse M ging an Julian Hertle vom SV Amerdingen mit 42:16 Minuten. Platz drei gesamt und Platz zwei der AK M errang Ben Ganzenmüller in 43:58 Minuten.

Steffen Brenner ist der Schnellste auf der Zehn-Kilometer-Strecke in Amerdingen

Die Damenwertung gewann Anna Grimmeis in 49:34 Minuten, knapp vor Simone Biehler vom SVA mit 49:36, zugleich Siegerin der AK W40. Platz drei und zweite Platz der AK W30 ging an Sarah Langer vom TSV Nördlingen in 49:41 Minuten. Die Schnellsten der weiteren Altersklassen waren Anja Blank (Showtanz Amerdingen, AKW, 01:01:25 Stunden) und vom TSV Nördlingen gewannen Dmx Ilunga (M40/45) in 44:12 Minuten, Brigitte Erdle (W50/55) in 53:34, Michael Kosiurak (M50/55) in 47:33 und Brigitte Singer (W60/65) in 1:00:29 Stunden. In der AK M60/65 siegte Bernhard Oberfrank vom TSV Bissingen in 45:28 Minuten.

Der Gesamtsieger des 3,5-Kilometer-Jugendlaufs wurde wie voriges Jahr Luis Schildenberger (TSV Nördlingen, MJU16) in 14:34 Minuten vor dem SVA-Läufer Benjamin Ferner (Sieger MKU12) mit 16:15. Platz drei gesamt ging an Mattes Wanner, zugleich Sieger MKU10 in 16:23 Minuten. Beachtlich waren auch die Leistungen der beiden U10-Läuferinnen Emily Schabert (23:45 Minuten) und Romy Karl (26:38). Die MKU14 gewann Gabriel Ferner in 18:19 Minuten. Die Plätze zwei und drei der MKU12 erreichten Henri Wanner (16:23 Minuten) und Quentin Karl (17:27).

Bier, Wein und Sekt als Preise für die Besten des St.-Anna-Jedermannslaufs

Mit 59 Teilnehmern die größte Kategorie waren die 5,8 Kilometer Jogging. Hier gewann bei den Männern Ben Ganzenmüller in 23:32 Minuten vor Steffen Brenner (23:40) und Julian Hertle (24:06). In der Damenwertung siegte Sarah Langer (29:39 Minuten) vor den Kolleginnen vom TSV Nördlingen Carola Schmidt (34:30) und Sonja Wurm (34:59). In der Männerwertung über die 5,8 Kilometer Walking siegte der Harburger Rene Wiegand (42:11 Minuten), vor den SVA-Läufern Richard Mühlbacher (52:02) und Engelbert Wiedemann (01:00:25 Stunden). Den Sieg bei den Damen sicherte sich Rosi Weiß (48:01 Minuten), Platz zwei ging an Lucia Grandy (49:38) und Platz drei an Gudrun Schmidt (50:42), alle vom SV Amerdingen).

Die Siegerehrung fand am Sonntagabend des Annafestes statt. Den Hauptpreis von zwei Kästen Amerdinger Bier für den Gesamtsieg und Wein für die Platzierungen der Männer überreichte Christian Reitschuster. Die Sektpreise für die Platzierten der Damenwertung und der Altersklassen übergab Clemens von Stauffenberg als Repräsentant von Schloss Amerdingen. Für die 33-köpfige, größte Teilnehmergruppe vom TSV Nördlingen um Lauftrainer Hans Niederhuber spendierte der SV Amerdingen eine Magnumflasche Sekt als Sonderpreis.

SVA-Breitensportbeauftragter Engelbert Wiedemann dankte den Teilnehmern und Sponsoren und hofft auf weitere Zunahme des Teilnehmerfeldes. Die gesamten Startgelder des Charitylaufs gehen als Spende an den Förderverein St. Anna zum Erhalt der nahen Anna-Kapelle. Alle Ergebnisse gibt es auf der Homepage des SV Amerdingen. (AZ)