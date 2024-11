Nichts zu feiern hatte die Schwabinger Mannschaft vergangenen Sonntag in der Marktoffinger Mehrzweckhalle. Die erste Volleyballmannschaft des Gastgebers hingegen sehr: Dritter Sieg in Folge, weitere drei Punkte gesichert und die weiße Weste an Heimspieltagen bewahrt – das 3:0 der FSV-Damen I entlockte dem nebligen Herbsttag durchaus einige Sonnenstrahlen.

