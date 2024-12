Marktoffingens Erste macht sich selbst das schönste Geschenk

Bevor die stressige Vorweihnachtszeit beginnt, fahren die einen ins Allgäu, um sich noch zu erholen und zu entspannen, die anderen, um sich sportlich zu betätigen und ein Wochenende vollgepackt mit Emotionen, sportlichen Höhepunkten und zwei Siegen zu verbringen. In diesem Fall handelt es sich bei „den anderen“ um die erste Volleyball-Damenmannschaft des FSV Marktoffingen, die nach ihrem erfolgreichen Doppelspieltags-Wochenende mit zwei 3:1-Siegen gegen den TSV Burgberg und den TV Bad Grönenbach sechs Punkte mehr auf dem Konto hat und auf einem komfortablen dritten Platz in die Winterpause geht.

Mit einer fast zweistündigen Spieldauer sollte das erste Spiel gegen die Burgberger Damen gleich ein Härtetest werden. Vor einer lautstarken Fankulisse mit Trommeln, Tröten und ohrenbetäubender Musik begegneten sich zwei Teams auf Augenhöhe. Bis zur ersten Auszeit beim Stand von 12:12 schenkten sich beide Mannschaften keinen Vorsprung und waren heiß auf die erste Führung. Eine erste Aufschlagserie des Gastgebers konterte die wertvollste Spielerin des Tages, Kristin Löfflad, mit bärenstarken Krachern über die Mittelposition. Da auch gegen Satzende beide Teams gleichauf waren, entschieden hier die stärkeren Nerven. Diese bewiesen zu diesem Zeitpunkt die FSVlerinnen, die mit 25:23 den ersten Satz für sich verbuchten.

Volleyball-Bayernliga: Auch Marktoffingens Trainerin schaltet sich wieder ein

Die Gastgeberinnen ließen das nicht auf sich sitzen und steigerten sich im zweiten Satz extrem im Spielaufbau. Der Dank dafür war ihr Ausgleich mit einem 25:20 im zweiten Satz. Der Start in Durchgang drei begann wieder ausgeglichen. Seriös und konzentriert agierten vor allem die FSV-Außenangreiferinnen Maria Altenburger und Eva-Maria Schröter am Netz. Eine kleine zwischenzeitliche Burgberger Führung korrigierte Marktoffingen postwendend mit einem Doppelwechsel, bei dem Trainerin Theresa Wizinger selbst wieder ins blau-weiße Trikot schlüpfte und gemeinsam mit Mittelangreiferin Stefanie Stimpfle zur Aufholjagd blies. Mit 25:19 gewannen sie diesen Durchgang und waren nun heiß auf den Tagessieg.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung erarbeiteten sich die Rieserinnen im vierten Satz Punkt für Punkt und erspielten sich durch eine kleine Aufschlagserie von Jenny Stempfle, die auch im Spielaufbau glänzte, zu Satzbeginn eine Vier-Punkte-Führung. Die gaben sie bis zum Ende von 25:21 nicht mehr aus der Hand, somit war der erste 3:1-Sieg an diesem Wochenende in trockenen Tüchern.

Auch Bad Grönenbach kann der FSV-Stärke an diesem Wochenende nicht standhalten

Gegen den direkten Tabellennachbarn TV Bad Grönenbach hingen die Trauben einen Tag später besonders hoch, der Sieger würde nämlich auf dem dritten Tabellenplatz „überwintern“ dürfen. Allerdings musste das Trainergespann Wizinger/Wachsmann in diesem zweiten Spiel des Wochenendes recht schnell seine erste Auszeit nehmen. Ihr Team fand beim Stand von 3:9 noch nicht wirklich in die Partie und hatte wohl die Strapazen des Vortags nicht ganz aus den Klamotten geschüttelt. Zu viele Annahmefehler in der niedrigen Halle erschwerten die Bedingungen zusätzlich. Zwar steigerten die Marktoffingerinnen sich nach der Intervention enorm, aber der erste Satz ging verdient mit 25:17 an die Gastgeberinnen.

Icon Vergrößern Der Marktoffinger Block hielt Bad Grönenbach stand. Foto: Wizinger Icon Schließen Schließen Der Marktoffinger Block hielt Bad Grönenbach stand. Foto: Wizinger

Die Steigerung der FSV-Damen sollte im nächsten Durchgang Früchte tragen. Laura Geiß sorgte mit einer starken Vierer-Serie an der Neun-Meter-Linie für den nötigen Vorsprung, was sich am Ende mit dem 25:22-Satzgewinn auch bezahlt machte. Mit dem Ausgleich in Sätzen nun voll im Spiel angekommen, ging die Mannschaft im dritten Satz aufs Ganze. Zwar starteten die FSVlerinnen mit 5:0 besser, ließen sich die Butter aber schnell wieder vom Brot nehmen und mussten am Ende noch in eine nervenaufreibende Verlängerung. Beim Spielstand von 25:25 kämpften beide Teams unermüdlich um jeden Ball. Die notwendige Zwei-Punkte Führung zum Satzgewinn holten sich die Rieserinnen, auch weil Tina Stimpfle zu einer Blockmauer wurde und ihren Gegnerinnen kein Durchkommen ließ. Das 29:27 zur 2:1-Führung ließ die Gäste aus dem Ries jubeln.

Im vierten Satz ist Bad Grönenbachs Wille gebrochen

Angestachelt vom Erfolg waren die Marktoffingerinnen im Anschluss zu jeder Zeit Herr der Lage. An der Grundlinie eröffnete Lisa Müller mit fünf direkten Punkten das Geschehen im vierten Satz. Gieriger auf den Tagessieg, und mit dem Selbstbewusstsein des vergangenen Tages, rissen die Rieserinnen das Spiel an sich, sodass sogar den beiden Youngsters Celina Müller und Clara Rieger Spielpraxis gewährt werden konnte. Der FSV durfte mit dem 25:17-Satzgewinn über den nächsten „Dreier“ an diesem Wochenende jubeln.

Es war eine grandiose Leistung, dank der sich die FSV-Erste mit dem dritten Platz in der Bayernliga selbst das beste Vorweihnachtsgeschenk gemacht hat. Mehr als zufrieden können sowohl Spielerinnen als auch das Trainerteam mit diesem Zwischenergebnis sein. War es vergangene Woche gegen das Talent Team Bayern noch ein Arbeitssieg, so boten sie dieses Wochenende ein Volleyball-Feuerwerk vom Feinsten. Mit dem Wissen, beides jederzeit abrufen zu können, lässt es sich noch beruhigter in die Winterpause gehen.

FSV Marktoffingen I: J. Stempfle, T. Stimpfle, S. Stimpfle, K. Löfflad, J. Fix, L. Müller, E. Schröter, M. Altenburger, L. Geiß, C. Müller, C. Rieger, T. Wizinger