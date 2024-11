Nördlinger Volleyballer behalten ihre weiße Weste

Der erste Heimspieltag der Nördlinger Volleyball-Herren war ein Spiegelbild des ersten Auswärtsspieltags. Mit einem dezimierten Kader – den Riesern fehlten mehrere Stammkräfte – zeigten die TSVler in zwei Partien gegen DJK Augsburg Hochzoll II und die junge Truppe des TSV Haunstetten III in beeindruckender Manier, dass sie diese Saison wieder ganz oben mitspielen wollen.

Das Spiel gegen die zweite Garde der DJK Augsburg Hochzoll erwarteten die Nördlinger mit gemischten Gefühlen. Im Jahr zuvor hatten sie gegen diese Mannschaft in der Relegation verloren und sich so die Chance auf den Wiederaufstieg verbaut. Die Sicherheit des ersten Spieltags ließ im ersten Satz daher noch auf sich warten. Zwar konnten die Rieser immer wieder gute Angriffe im gegnerischen Feld unterbringen, nutzten aber oft gute Gelegenheiten nicht konstant genug aus, um in Führung zu gehen. Trotzdem reichte diese noch „mittelmäßige“ Leistung aus, um den ersten Satz mit 25:22 für sich zu entscheiden.

Volleyball-Bezirksliga: Nördlinger Herren legen anfängliche Unsicherheit schnell ab

Das Gefühl der Unsicherheit war nun abgelegt. Die TSVler spielten jetzt viel befreiter auf und setzten sich gleich zum Satzbeginn mit einem deutlichen Vorsprung ab. Dies lag zum einen an den vielen gegnerischen Eigenfehlern, aber hauptsächlich an den scharfen Angaben der Nördlinger an der Grundlinie, die das Aufbauspiel der Gäste komplett zerstörten. Für den Höhepunkt des Satzes sorgte Libero Daniel Leberle mit einer akrobatischen Laserabwehr (per Ball aus der Abwehr erzielter Punkt), die in Szenenapplaus der Zuschauerinnen und Zuschauer und der zwischenzeitlichen 19:8-Führung resultierte. Der Rest war reine Formsache und die Rieser sicherten sich den zweiten Durchgang deutlich mit 25:10.

Im dritten Satz spielte die Augsburger Mannschaft wie ausgewechselt. Von Beginn an war jeder Ballwechsel hart umkämpft. Auch die erfahrenen Außenangreifer der Gäste machten es den Hausherren schwer, in Führung zu gehen. Im Gleichschritt marschierten beide Teams auf die regulären 25 Punkte zu. Spannend ging es über die Verlängerung zur Zwei-Punkte-Führung hinaus, wobei auch hier der Vorteil stetig hin und her wechselte. Am Ende bewiesen die Augsburger Nervenstärke und bejubelten den 28:26-Satzerfolg.

Angestachelt vom knappen Ergebnis, legten die Nördlinger noch eine Schippe drauf. Durch die taktischen Vorgaben in den Auszeiten nahmen die TSV-Herren die starken Mittelangreifer von DJK aus dem Spiel. Spielmacher Florian Wetzel setzte seine Angreifer Daniel Fuchs, Matthias Schlosser und Jason Fischer immer wieder perfekt in Szene. Wie im Satz zuvor ging es auch im vierten Durchgang in einen Verlängerungskrimi, dieses Mal mit dem glücklicheren Ausgang für die Rieser: Mit einem starken Ass entschied Christian Joos den Satz und somit das Spiel für sein Team mit 26:24.

Haunstetten III hat erfahrenen Nördlingen nichts entgegenzusetzen

Im zweiten Spiel des Tages, gegen die dritte Mannschaft des TSV Haunstetten, gab Coach Michael Mahler dem Nachwuchstalent Jan Kosiurak viel Einsatzzeit auf der Zuspielposition. Bestens organisierte er das Geschehen und ließ seine Angreifer am Netz glänzen. Allen voran Andreas Frisch stellte die jungen Gegner vor Herausforderungen durch seine starken Angriffe. In allen Spielelementen überlegen, sicherten sich die Nördlinger einen nie gefährdeten 3:0-Sieg. Vor allem am Aufschlag wussten die Rieser zu überzeugen, besonders stark war Benjamin Mack mit einer Elf-Punkte-Serie im zweiten Durchgang. Satzergebnisse von 25:14, 25:12 und 25:9 zeigen die deutliche Überlegenheit auf. Somit wanderten weitere sechs Punkte auf das Konto der Nördlinger Volleyballer, die mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten den Platz an der Sonne in der Bezirksklasse-Tabelle belegen.

TSV Nördlingen I: Wetzel, Kosiurak, Leberle, Frisch, Mack, Joos, Schlosser, Fischer, Fuchs, Mahler, Wasik, Kacper