Volleyballer des TSV Nördlingen setzen Kurs Richtung Aufstieg

Wenn man bisher in der laufenden Wettkampfsaison immer nur auf einen dezimierten Kader zurückgreifen konnte und trotzdem maximal erfolgreich war, kann man sich gut ausrechnen, was passiert, wenn man plötzlich mit einer kompletten Mannschaft aufwarten kann. So fegten die Nördlinger Volleyball-Herren am Samstag bei ihrem ersten Heimspieltag nach der Winterpause über den TSV Haunstetten II und den TSV Aichach jeweils mit 3:0-Siegen hinweg. Dies sicherte ihnen nicht nur die Pole-Position in der Bezirksklasse, sondern sie erarbeiteten sich auch erstmals ein kleines Polster zum Zweitplatzierten aus Haunstetten.

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel Erster gegen Zweiter, TSV Nördlingen gegen TSV Haunstetten II, wurde zu einer einseitigen Angelegenheit. Nur knapp eine Stunde brauchten die Nördlinger Hausherren, um den Gästen aus Augsburg ihre Grenzen aufzuzeigen. Zwischenzeitlich war auf der Anzeigetafel ein deutlicher Fünf-Punkte-Vorsprung zu lesen. Die Fans sahen ein begeistert aufspielendes Team, bei dem vor allem Zuspieler Florian Wetzel eine Glanzvorstellung ablieferte. Seine Außenangreifer Daniel Fuchs, Lothar Weber, Lucas Gerhardt und Christian Joos wussten immer eine bessere Lösung als der gegnerische Block. Mit einem deutlichen 25:17-Satzgewinn bogen die Rieser auf die Erfolgsspur ein.

Volleyball-Bezirksklasse: Im zweiten Match spielt ein komplett anderes Nördlinger Team

Auf dieser gefiel es den TSVlern wohl recht gut, denn auch der zweite Satz gehörte voll und ganz der Heimmannschaft. Ausschlaggebend für den starken 25:14-Sieg war vor allem Mittelangreifer Michael Maher, der mit einer Neuner-Serie an der Grundlinie überzeugte. Zum erneuten Seitenwechsel verloren die Nördlinger nur kurz den Faden und brauchten fünf Punkte, bis sie wieder im Spiel angekommen waren und den Rückstand wettmachen konnten. Jetzt „explodierten“ die Angreifer Jason Fischer und Matthias Schlosser vorne am Netz und droschen die blau-gelbe Kugel ins gegnerische Feld. Mit 25:22 ging auch dieser Satz an die Heimmannschaft, und der Auftakt ins neue Jahr war mehr als geglückt.

Das zweite Spiel des Tages, gegen den TSV Aichach, sollte das Sahnehäubchen werden. Diesmal brauchten die Rieser nur 55 Minuten, um ein weiteres Mal zu jubeln. Hier zeigte sich, wie wertvoll ein voll besetzter Kader sein kann. Mit einer komplett anderen Aufstellung taten es die Nördlinger ihren Kollegen des ersten Spiels gleich und dominierten nach Belieben. Libero Daniel Leberle war der Grundpfeiler für einen soliden Spielaufbau. Tim Neuwirt und Andreas Frisch machten als gefährliche Netzakteure den Unterschied. Nach einem deutlichen 25:18-Satzgewinn im ersten Durchgang waren es im zweiten Satz allein Mykola Kasian und Kapitän Benjamin Mack mit je einer Zehner-Aufschlag-Serie, die den starken 25:7-Satzgewinn einfuhren. Die Gäste aus Aichach steckten zu keiner Zeit auf, doch die Rieser spielten sich in einen Rausch. Sie waren zu jedem Zeitpunkt des Spiels voll da und brachten auch den dritten Durchgang mit 25:16 sicher ins Ziel.

Nächster Heimspieltag für die Nördlinger ist schon am kommenden Samstag

„Wir haben heute einen schnellen, dynamischen Volleyball gezeigt, uns mehr als teuer verkauft und gezeigt, dass wir diese Saison ganz oben mitspielen wollen und auch können“, resümierte Spielertrainer Sebastian Stadali vollauf zufrieden. Dieser Auftritt von Nördlingens Volleyballern macht definitiv Lust auf mehr und lässt die Vorfreude auf den zweiten, entscheidenden Teil der Saison noch größer werden. Die Gelegenheit auf ein „Mehr“ gibt es bereits kommenden Samstag bei einem erneuten Heimspieltag, bei dem nicht nur die TSV-Männer, sondern auch die Damen ihr Können unter Beweis stellen wollen.

TSV Nördlingen I: S. Stadali, F. Wetzel, D. Leberle, A. Frisch, L. Gerhardt, M. Mahler, M. Schlosser, B. Mack, L. Weber, J. Fischer, T. Neuwirt, M. Kasian, C. Joos