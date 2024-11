Marktoffingens Zweite bleibt hartnäckig

Nach zwei intensiven Spielen gegen Friedberg (0:3) und Gersthofen (3:0) haben die Damen II des FSV Marktoffingen drei wichtige Punkte aus Friedberg mit ins Ries gebracht. Der Tabellenzweite Friedberg, der vor zwei Wochen gegen die FSV-Damen seine erste Niederlage einstecken musste, revanchierte sich mit dem Heimvorteil postwendend. Durch den in den Sätzen durchwegs knappen 3:0-Sieg gegen Gersthofen bauten die FSVlerinnen den Abstand zum unteren Drittel der Tabelle auf fünf Punkte aus.

Friedberg war vor eigenem Publikum sehr präsent und stellte auf den ersten Blick auch körperlich eine starke Einheit dar. Der FSV startet stark (12:8), war dann aber aufgrund der großen Schlagstärke Friedbergs im Aufschlag und Angriff ständig unter Druck. Ab dem 18. Punkt (17:18) setzte Friedberg zum effektiven Endspurt an, machte es in einigen Aktionen besser als der FSV und ging mit 25:20 in Führung.

Volleyball-Bezirksliga: Marktoffingen II schlägt Gersthofen in drei knappen Sätzen

Dieser Verlauf sollte sich auch in den Sätzen zwei und drei wiederholen. Friedberg gab den Kurs vor, der FSV hielt lange dagegen, ließ aber im letzten Satzviertel zu viele Chancen aus und machte mehr Fehler. Friedberg spielte stark wie ein Titelanwärter und unterstrich diese Ambitionen auch mit 25:20 und 25:21.

Das zweite Spiel gegen Gersthofen verlief im Grunde genauso wie das Spiel davor, nur waren es jetzt dreimal die Rieserinnen, die im knappen Endspurt den Sack zu machten. Gersthofen verteidigte klasse und verlangte von den FSV-Angreiferinnen hohe Präzision und Kreativität. Für die Präzision sorgten Dina Grübl und Magdalena Vorholzer im Zuspiel. Kreativität und Härte lieferte der gesamte FSV-Angriff, allen voran die in Hochform spielende Anna-Lisa Wagner. Ein Sonderlob des Trainerduos Maresa Lutz und Josef Wizinger erhielt die Mannschaft für ihren Kampf- und Teamgeist. Ganz im Sinne des Slogans „Fight baby fight“ entschieden die FSV-Damen II alle drei Wimpernschlag-Finishs mit 28:26, 27:25 und 25:23 für sich.

FSV Marktoffingen II: D. Grübl, M. Vorholzer, M. Gerth, J. Seitz, N. Willig, A. Wagner, M. Streinz, N. Müller, L. Siegert, M. Grimmeißen