Fast maximale Punktausbeute für Marktoffingen am ersten Spieltag

Der erste Spieltag in der Volleyball-Kreisklasse hat mit einem großen Rieser Derby in der Schillerhalle in Nördlingen stattgefunden. Es trafen die Mannschaften von Marktoffingen IV und V sowie Nördlingen II aufeinander. Dabei gingen die FSV-Damen IV als Absteiger aus der Kreisliga als Favorit an den Start, und dieser Rolle wurden sie auch gerecht.

Trotz krankheitsbedingt kleinem Kader ließen sie nichts anbrennen und holten sich ihre ersten sechs Punkte durch zwei 3:0-Siege gegen Nördlingen (25:12, 26:24, 25:23) und die eigenen Damen V (25:13, 25:17, 25:11). Im dritten Spiel des Tages verlangten sich Nördlingen II und Marktoffingen V gegenseitig schon mehr ab. Um jeden Ball wurde gelaufen und gekämpft. Hatte im ersten Satz Nördlingen mit 25:21 noch die Nase vorn, holten sich die Marktoffingerinnen den zweiten Satz mit 27:25.

Volleyball: Jugendspielerinnen feiern Erwachsenen-Debüt für Marktoffingen und Nördlingen

Für viele Jugendspielerinnen in beiden Mannschaften war es ihr erster Einsatz im Erwachsenenbereich, und niemand wollte kampflos aufgeben. Die Marktoffingerinnen buchten schließlich den dritten Satz mit 25:21 auf ihr Konto. Die Nördlinger Mädels gaben aber nicht auf, und mit ihrem Gewinn des vierten Satzes (25:16) musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Hier hatten die Marktoffingerinnen den frischeren Wind in der Mannschaft und sicherten sich mit 15:10 den Sieg und die ersten Punkte in dieser Saison, die sie jedoch mit Nördlingen teilen müssen, da ein Tiebreak für den Sieger zwei Punkte und für den Verlierer einen Punkt bedeutet. (AZ)

FSV Marktoffingen IV: M. Deibler, J. Fuchs, I. Hederer, I. Kreisbeck, L. Lüders Lina, E. Michel, S. Preventis, L. Schmidt, R. Wolf

FSV Marktoffingen V: C. Aurnhammer, A. Bäuerle, L. Böllmann, L. Geiß, S. Geiß, N. Gielata, L. Grimm, J. Heim, E. Klaus, A. Koglin, H. Simon

TSV Nördlingen II: A. Bauer, L. Bauer, M. Heim, E. Neufeld, M. Radukic, N. Radukic, K. Ruf, S. Ulrich, E. Wirth, L. Wunderlich