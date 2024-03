Volleyball-Herren des TSV Nördlingen kämpfen um die Meisterschaft

Eine kleine Chance bleibt den Riesern auf den ersten Platz und den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Doch dafür muss am Donnerstag alles passen.

Es geht, ganz nüchtern betrachtet, um alles oder nichts bei den Nördlinger Volleyball-Herren kommenden Donnerstag. Aufgrund von Spieltagsverlegungen und aus organisatorischen Gründen bestreiten die TSVler ihren letzten Spieltag in der Bezirksklasse am Donnerstag, 14. März, um 19.45 in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen. Gegner ist der direkte Konkurrent um die Meisterschaft, der VfL Leipheim. Brisanter könnte es dabei nicht sein.

Bei einem 3:0-Sieg können sich die Nördlinger über den Meistertitel in der Bezirksklasse freuen. Wenn sie nur einen Satz abgeben, das Spiel aber trotzdem mit 3:1 gewinnen, ist die Mannschaft der DJK Augsburg Hochzoll Meister. Verliert Nördlingen das Spiel, dürfen die Gäste aus Leipheim sich über den Titel freuen und die TSVler rutschen auf den zweiten Tabellenplatz und somit in die Relegation. Verrückterweise könnte bei diesen engen Verläufen am Ende sogar noch die Balldifferenz ein entscheidender Faktor im Kampf um die Meisterschaft werden.

Volleyball-Saisonfinale: Nördlingen hat mit Leipheim eine Rechnung offen

Die beiden Kontrahenten kennen sich bereits zur Genüge. Das bisher letzte Aufeinandertreffen haben die Nördlinger mit 1:3 verloren, es gibt also noch eine offene Rechnung zu begleichen. Das Wissen, dass bei einem 3:0 der Platz an der Sonne winkt und die Aussicht, nächste Saison wieder eine Liga höher zu spielen, werden Anreiz genug für das Team um Kapitän Benjamin Mack sein, nochmal alles in die Waagschale zu werfen.

Es könnte ein Spektakel sondergleichen werden, ein Favorit ist aufgrund der spannenden Situation und der ungewohnten Zeit nicht auszumachen. Dementsprechend können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ein ausgeglichenes, aber auch sehr intensives Duell in der Halle vier der Nördlinger Hermann-Keßler-Halle freuen (nicht wie im Internet beim BVV angegeben in Huisheim!).

Lesen Sie dazu auch