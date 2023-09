Mud Masters: Spiel und Spaß in Matsch und Schlamm

Plus Beste Bedingungen machen „Mud Masters“ in Wassertrüdingen wieder zum Erfolg. Rund 4000 Teilnehmer laufen, schwimmen und robben durch den Schlamm-Parcours.

Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, Teamgeist und „sich einmal richtig im Schlamm schmutzig zu machen“ hat eine Teilnehmerin als Grund für ihren Start bei „Mud Masters“ in Wassertrüdingen angeführt. Waren bei der Premiere dieses Events im vergangenen Jahr noch rund 2500 Teilnehmer zu verzeichnen, leuchteten die Augen bei der niederländischen Veranstaltungscrew um André Skwortsow über 4000 Starter am vergangenen Samstag.

Die „leuchtenden Augen“ sahen Skwortsow und sein Team auch bei allen Starterinnen und Startern, denn herrliches Sommerwetter und ideale Bedingungen – in der vergangenen Woche wurden Strecke und Schlammgruben durch Regen vorbereitet – warteten auf die Fans der Veranstaltung. Diese kamen aus ganz Süddeutschland, aus Österreich, der Schweiz und Tschechien. Hotspot der Hindernisse war die Wiese vor dem Forsthaus im Oettinger Forst mit Überwindung der schlammigen Hügel oder der „Execution“ mit freiem Fall in ein Wasserbecken.