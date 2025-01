Wilfried Graf wird zum fünften Mal Schützenkönig in Forheim

Die Enzian Schützen Forheim haben ihre Könige geehrt. In der Schützenklasse erreichte Sophia Thum mit einem Jahresdurchschnitt von 382,5 Ringen den ersten Platz. Dicht gefolgt von Sven Heider der sich mit 379,5 Ringen knapp vor Manuela Heider mit 378,5 Ringen platzierte. Jahresmeister mit der Luftpistole wurde in der Schützenklasse Marco Schweier mit 363,8 Ringen. Im Finalschießen um den Vereinsmeister – Wanderpokal, der auf zehn Schuss mit Zehntelwertung ermittelt wird, war Manuel Möhnle mit der Luftpistole und 94,3 Ringen sowie ebenfalls Manuel Möhnle mit dem Luftgewehr in der Schützenklasse mit 97,7 Ringen der Erstplatzierte.

Anschließend erfolgte die Vergabe der Wanderpokale. Mit 382 Ringen sicherte sich Corinna Heider den Pokal in der Schützenklasse. Den Wanderpokal mit der Luftpistole gewann mit einem 106,8 Teiler Hansjörg Schönwälder. Erstplatzierter bei den Sachpreisen, die mit einer 5 Schuss Serien/Blatt´l Wertung ausgeschossen werden, wurde Manuel Möhnle mit 50 Ringen vor Dieter Thum der einen 12,8 Teiler erzielte. Bei den Auflageschützen setzte sich Helmut Heider mit 45 Ringen vor Heinrich Feldmeier der einen 186,8 Teiler durch. Den von Ludwig Reitschuster gestifteten DSB – Pokal konnte Horst Müller mit 45,0 Punkten für sich gewinnen.

Larissa Thum wird Jugendkönigin

Die Königsscheibe in der Schützenklasse gewann als Luftpistolenschütze mit einem 105,4 Teiler Marco Schweier. Mit einem 976,2-Teiler erzielte Larissa Thum den besten Schuss auf die Jugend – Königsscheibe. Die Ehrenscheibe sicherte sich mit einem 136,6-Teiler Walter Benning. Mit Spannung wurde die Bekanntgabe der neuen Könige erwartet. In der Jugendklasse errang Larissa Thum mit einem 164,1-Teiler den Königstitel vor Franziska Thum die einen 652,0-Teiler erzielte.

Knappes Duell zwischen Graf und Thum

Bedeutend knapper ging es dieses Jahr in der Schützenklasse zu. Bereits letztes Jahr trennten sich der amtierende Schützenkönig Wilfried Graf zur Zweitplatzierten Rebekka Thum um nur 1,1 Ringe. Dieses Jahr wollten es beide nochmals wissen, man könnte fast meinen hier entstand ein persönliches Duell. Am Ende trennten die beiden nur 0,4 Ringe. Mit einem 9,4-Teiler setzte sich Wilfried Graf ganz knapp vor Rebekka Thum die einen 9,8-Teiler erzielte. Somit konnte er sich die Königskette sowie den Titel des Schützenkönigs 2025 zum im gesamten, fünften Mal sichern. Drittplatzierter wurde mit einem 13,4-Teiler Dieter Thum. Nach großem Jubel, zahlreichen Gratulationen der anwesenden Vereinsmitglieder und dem anschließenden Dank an alle Anwesenden für die Zusammenarbeit des letzten Jahres wurde zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen um die Erstplatzierten gebührend zu feiern.