Nördlingens U23 beginnt mit der Vorbereitung

Die Fußball-U23 des TSV Nördlingen hat am Montag mit dem Training für die restliche Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga begonnen. Diese startet mit einem Nachholspiel beim FC Horgau am Sonntag, 9. März. Trainer Michael Göttler bittet zu insgesamt 17 Trainingseinheiten, darin sind zwei Einheiten mit dem sogenannten Cooper-Test. Ein erstes Vorbereitungsspiel findet am Sonntag, 2. Februar, auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen statt.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis