Deshalb soll an die Schillerschule angebaut werden

Sandalen mögen selbst in diesem Schaukelsommer nicht immer die richtige Wahl sein. Doch an einem Wintertag im Ries sind sie es sicher nicht. Dennoch hat Schulleiterin Ulrike Knauer schon Erstklässler in der Schillerschule gesehen, die just mit solchen Schuhen im Winter ins Klassenzimmer kamen. Andere frieren vielleicht nicht, doch es knurrt ihnen der Magen - denn ein Frühstück gab es bei ihnen zu Hause nicht. Auch deshalb setzt die Schulleiterin ihre Hoffnung jetzt in die Offene Ganztagsschule, die dank eines Anbaus an der Grundschule im Wemdinger Viertel angeboten werden soll.

