Stadtlauf Nördlingen 2024: Ergebnisse, Termin, Anmeldung

Der Nördlinger Stadtlauf 2024 markiert den ersten Termin nach dem 20. Jubiläum. Zum 21. Mal findet das Sportevent für Groß und Klein am 6. Juli statt. Im vergangenen Jahr sind über 1000 Menschen gelaufen. Die Strecke führt dieses Jahr wieder entlang der kreisrunden Stadtmauer und durch die historische Altstadt. Der Start und das Ziel befinden sich auf dem Marktplatz der bayrischen Kreisstadt.

Die Veranstaltung wird vom TSV Nördlingen und der LG Donau-Ries organisiert und findet bei jeder Witterung statt. Ein Ausfall droht also nicht so schnell. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Ziel eine Ehrung, wobei laut den Veranstaltern der "Spaß an der Bewegung" klar im Vordergrund stehen soll.

Der Hauptlauf erstreckt sich über etwa 6 km und führt durch und um die Altstadt von Nördlingen. Neben dem Hauptlauf gibt es noch weitere Routen: Die Kurzstrecke führt einmal um die Stadt und beträgt etwa 3 km. Für die jüngeren Teilnehmer gibt es den Kinder- und Schülerlauf, der rund um den Daniel, den Marktplatz, den Obstmarkt, die Hallgasse und den Schäfflesmarkt zurück zum Marktplatz verläuft. Die Kinder laufen diese Strecke einmal und legen dabei etwa 400 m zurück, während die Schüler die Runde zweimal laufen und so eine Distanz von etwa 800 m bewältigen.

Sie wollen mehr zum diesjährigen Stadtlauf in Nördlingen erfahren? Wir haben alle Infos rund um die Anmeldung, freie Plätze, Termin und Ergebnisse des Laufs.

Anmeldung zum Nördlinger Stadtlauf: Gibt es noch Plätze online zu reservieren?

Die Anmeldung zum Nördlinger Stadtlauf war bereits seit Anfang des Jahres 2024 möglich und erfolgte über die Website zum Stadtlauf. Seit dem 23. Juni ist die Online-Anmeldung jedoch geschlossen. Nachmeldungen sind für Läufer jetzt nur noch am Veranstaltungstag selbst ab 13.30 Uhr bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start an der Meldestelle auf dem Marktplatz möglich. Eine Vereinszugehörigkeit ist dafür nicht erforderlich und sowohl Einzelanmeldungen als auch Gruppenanmeldungen sind möglich.

Die Startgebühren zur Anmeldung gestalten sich wie folgt:

Kinder- und Schülerlaufe: 3 Euro pro Person

Hauptlauf und Walking: 10 Euro pro Person

Kurzstrecke 3 Kilometer: 10 Euro pro Person

Für Nachmeldungen am Veranstaltungstag fällt eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 2 Euro an.

Termine: Wann beginnt der Nördlinger Stadtlauf 2024?

Der Nördlinger Stadtlauf 2024 findet am Samstag, dem 6. Juli, statt. Die Veranstaltung beginnt um 15.45 Uhr mit dem Kinderlauf, gefolgt von den Schülerläufen um 16.00 Uhr und 16.15 Uhr. Der Hauptlauf und das Walking starten um 16.45 Uhr und 16.50 Uhr. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, die im Vergleich zu den Vorjahren geänderten Startzeiten zu beachten.

Hier sind alle Startzeiten noch einmal im Überblick:

15.45 Uhr: Kinderlauf (JG 2018 und jünger - 400 m)

16.00 Uhr: Schülerlauf 1 (JG 2015-2017 - 800 m)

16.15 Uhr: Schülerlauf 2 (JG 2012-2014 - 800 m)

16.45 Uhr: Hauptlauf (6 km + 3 km)

16.50 Uhr: Walking (6 km + 3 km)

Nördlinger Stadtlauf 2024: Ergebnisse des Laufs

Die Ergebnisse des Stadtlaufs werden nach der Zeitnahme, welche mit einem in die Startnummer integrierten SAS-Transponder erfolgt, digital ausgewertet. Alle Läufer bekommen im Ziel eine Medaille. Die drei Erstplatzierten des Hauptlaufs (6 km und 3 km) sowie des Kinder- und Schülerlaufs werden später noch auf dem Marktplatz geehrt. Die Siegerehrungen finden nach der Auswertung der Ergebnisse ab etwa 17.00 Uhr in der Fußgängerzone auf dem Marktplatz statt.

Die offiziellen Ergebnisse sind über die Website online einsehbar. Hier kann jeder Läufer seine Zeiten einsehen und nachverfolgen.