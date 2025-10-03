Stadtteilliste nominiert Kandidaten für den Rat - aber keinen für die OB-Wahl

Im voll besetzten Schützenheim in Baldingen hat die Nominierungsversammlung der Stadtteilliste Nördlingen für die Kommunalwahl 2026 stattgefunden. 85 der rund 200 Mitglieder waren gekommen, um über die Liste der 30 Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat abzustimmen. „Es gilt, wegweisende Entscheidungen für die kommende Stadtratswahl zu treffen“, sagte Vorsitzender Marcus Sienz zur Begrüßung. Zwei Stadträte treten nicht mehr an.

Fraktionsvorsitzender Thomas Mittring warf einen kurzen Blick zurück auf die Kommunalwahl 2020, bei der die Stadtteilliste sechs Sitze erreichte und damit zur zweitstärksten Kraft im Stadtrat wurde. Er erinnerte daran, dass man damals ohne Oberbürgermeisterkandidaten angetreten sei und dadurch weniger mediale Präsenz gehabt habe. Auch für die Wahl 2026 werde es keinen OB-Kandidaten der Stadtteilliste geben. „Die Vorzeichen sind diesmal andere“, betonte Sienz mit Blick auf den erneut antretenden Amtsinhaber David Wittner (PWG).

Kandidatensuche für Stadtteilliste ein „hartes Unterfangen“

Die Versammlung bestätigte mit 84 Ja-Stimmen und einer ungültigen Stimme die vorgeschlagene Liste. Diese besteht aus einer Mischung von 15 erfahrenen Amtsinhabern beziehungsweise früheren Kandidaten sowie 15 neuen Gesichtern. Insgesamt stellen sich 23 Männer und sieben Frauen zur Wahl. Dass die Kandidatensuche kein Selbstläufer war, machte Stadtrat Markus Hager aus Dürrenzimmern deutlich: „Es war ein hartes Unterfangen. Wir haben uns bemüht, mehr Frauen zu gewinnen – das war leider schwierig.“ Hager, der auch Ortssprecher seines Stadtteils ist, führt die Liste auf Platz eins an. Auf Platz zwei folgt Marcus Sienz, Elektromeister und Ortssprecher aus Kleinerdlingen. Die Nähermemminger Ortssprecherin Sandra Haimböck belegt Platz drei. Mit Daniel Ott aus Löpsingen folgt ein neuer Kandidat auf Platz vier. Das sechste Stadtratsmandat verteidigen möchte Thomas Mittring auf Platz sechs. Davor kandidiert auf Platz fünf Werner Deixler aus Schmähingen. Nicht mehr antreten werden Gudrun Gebert-Löfflad (Löpsingen) und Günther Wiedemann (Pfäfflingen).

Auf den Plätzen sieben bis dreißig stehen: Heinz Meixner (Grosselfingen), Michael Stiller (Herkheim), Rudolf Weber (Holheim), Bernd Ackermann (Pfäfflingen), Gudrun Bühlmeier (Baldingen), Dieter Hubel (Löpsingen), Jürgen Sieber (Grosselfingen), Sebastian Bunte (Nähermemmingen), Thomas Heinisch (Kleinerdlingen), Stefan Wieser (Baldingen), Kathrin Brenn (Löpsingen), Barbara Grimmeißen-Kling (Dürrenzimmern), Martin Rösch (Schmähingen), Eric Siebachmeyer (Holheim), Melanie Mailänder-Strauß (Herkheim), Petra Rebl (Löpsingen), Uwe Döbler (Baldingen), Uwe Küblböck (Kleinerdlingen), Nina Ackermann (Pfäfflingen), Bernd Büttner (Nähermemmingen), Günter Schnell (Grosselfingen), Christian Kirchenbaur (Baldingen), Jonas Weng (Nähermemmingen) und Benjamin Kraus (Löpsingen). Als Ersatzkandidaten treten Tanja Thürheimer (Löpsingen) und Michael Geiß (Herkheim) an.

Stadtteilliste tritt mit 23 Männern und sieben Frauen an

„Alle Alters- und Berufsgruppen sind vertreten“, sagte Hager – Handwerker, Landwirte, Ingenieure, Rentner, eine Erzieherin, eine Anästhesistin und ein Lokführer sind dabei. So gut wie alle sind außerdem schon ehrenamtlich engagiert. Die Kandidaten spiegelten die Vielfalt der Stadtteile wider und sollen die Anliegen der Ortsteile stärker im Stadtrat vertreten. Man gehe mit einer schlagkräftigen und motivierten Truppe an den Start, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Eine konkrete Zielzahl für die Mandate wollte Marcus Sienz am Ende nicht nennen: „Das hängt auch davon ab, welche anderen Gruppierungen noch antreten. Wir müssen unsere Prozente an den Stimmen halten, dann schauen wir, was rauskommt.“ (AZ)