Unbekannter bringt Stahlstange in Maisfeld an und beschädigt Mähdrescher

Ein Unbekannter hat mit einer Stahlstange in einem Maisfeld den Mähdrescher eines Landwirts in Fremdingen demoliert. Wie die Polizei berichtet, mähte der 50-jährige Landwirt in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Maisfeld bei Hochaltingen. Kurz nach Mitternacht knallte plötzlich das Mähwerk. Beim Nachschauen stellte er fest, dass das Mähwerk stark beschädigt war. Im bereits gedroschenen Mais konnten Teile einer Edelstahlstange festgestellt werden. Vermutlich war diese an einem Maisstängel angebracht worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)