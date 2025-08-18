„Aufstehen ist das kleinste Übel“: Für seine Holzofenbrote kommen die Menschen nach Maihingen

Donnerstag, 7 Uhr morgens. Während manche Menschen noch schlafen, . Er hebt einen schweren Mehlsack aus dem Vorratsraum. Donnerstag ist Vorbereitungstag: Teige ansetzen, Zutaten abwiegen und den Ablauf für den Backtag am Freitag planen. Dann gibt es bei ihm frisches Brot, Baguettes, Zimtschnecken – alles aus dem Holzofen, alles von Hand. Seit knapp drei Jahren betreibt Kotz seine kleine Bäckerei „Stefan‘s Brotstüble“ in Maihingen. Wie kam es dazu?
Maihingen
