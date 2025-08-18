Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Bäckerei in Maihingen: „Stefan‘s Brotstüble“ setzt auf Handwerk und Holzofen

Maihingen

„Aufstehen ist das kleinste Übel“: Für seine Holzofenbrote kommen die Menschen nach Maihingen

Vor drei Jahren gründete Stefan Kotz in Maihingen seine eigene Holzofenbäckerei – gegen den Branchentrend. Was für ihn beim Brotbacken das Wichtigste ist.
Von Pauline Herrle
    • |
    • |
    • |
    Der Maihinger Stefan Kotz arbeitete als Rezeptentwickler im Häussler Backdorf in Heiligkreuztal. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für das Backen im Holzofen. Für seine kleine Bäckerei hat er zwei Öfen.
    Der Maihinger Stefan Kotz arbeitete als Rezeptentwickler im Häussler Backdorf in Heiligkreuztal. Dort entdeckte er seine Leidenschaft für das Backen im Holzofen. Für seine kleine Bäckerei hat er zwei Öfen. Foto: Pauline Herrle

    Donnerstag, 7 Uhr morgens. Während manche Menschen noch schlafen, steht Stefan Kotz bereits in seiner Backstube. Er hebt einen schweren Mehlsack aus dem Vorratsraum. Donnerstag ist Vorbereitungstag: Teige ansetzen, Zutaten abwiegen und den Ablauf für den Backtag am Freitag planen. Dann gibt es bei ihm frisches Brot, Baguettes, Zimtschnecken – alles aus dem Holzofen, alles von Hand. Seit knapp drei Jahren betreibt Kotz seine kleine Bäckerei „Stefan‘s Brotstüble“ in Maihingen. Wie kam es dazu?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden