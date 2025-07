Bürgermeister Ultsch tritt in Wassertrüdingen wieder an

Am 11. November 2018 wurde Stefan Ultsch bei der durch den krankheitsbedingten Ausfall von Amtsinhaber Günther Babel vorzeitigen Wahl mit klarem Votum von 66,75 Prozent erstmals zum Bürgermeister von Wassertrüdingen gewählt. Bei der im kommenden Jahr regulären Kommunalwahl am 8. März 2026 will der dann 57-jährige Amtsinhaber erneut kandidieren und Bürgermeister in Wassertrüdingen bleiben.

Stefan Ultsch war selbständiger Unternehmer in der Gebäudedienstleistung. Anfang des Jahres 2018 kam der Kontakt zur Wassertrüdinger SPD zustande und Ultsch wurde zur Kandidatur bewegt. Viele anstehende Aufgaben warteten auf den „Neuen“ im Amt. Die Landesgartenschau (LGS) stand vor der Tür und auf der Kippe. Die nicht eigenverschuldete Finanzsituation der Stadt brachte die LGS kurzzeitig ins Wanken, sie konnte aber mit gemeinsamen Anstrengungen von Stadt, Landkreis und Freistaat am 24. Mai 2019 starten – mit grandiosem Erfolg und 360.000 Besuchern. Diese Euphorie erhielt durch die Pandemie einen Dämpfer und geplante Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden.

Weitere Herausforderungen waren die Aufnahme von Flüchtlingen oder der Ukraine-Krieg mit enormen Kostensteigerungen auf allen Ebenen. Handlungsbedarf sieht Ultsch bei der Gastronomie und Hotellerie, dessen Angebot nach der Gartenschau eingebrochen ist.

In der nächsten Amtsperiode will sich Ultsch verstärkt der Zusammenarbeit im Abwasser- und Wasserverbund konzentrieren, das bereits angestoßene Gemeindeentwicklungskonzept vorantreiben, geförderten Wohnbau, ärztliche Versorgung und sowohl Jugend- als auch Seniorenarbeit im Blick behalten. Er fühle sich mit seiner Lebensgefährtin in der Region sehr wohl und schätzt die Freundlichkeit und Lebensfreude der Bevölkerung. Von der im Stadtrat neu gegründeten „Parteiunabhängigen Fraktion“ wurde Stadtrat Jörg Edelmann bereits als Kandidat nominiert und auch die CSU wird einen Kandidaten in das Rennen um das Bürgermeisteramt schicken und diesen noch in diesem Monat bekanntgeben. Der SPD-Ortsverein hält an Stefan Ultsch fest und nominiert ihn als Bürgermeisterkandidaten.