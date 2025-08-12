Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Stellwerk Langlau: Verzögerung für nördliche Hesselbergbahn bremst Stundentakt

Wassertrüdingen/Langlau/Ries

Warum noch ein Schritt für die nördliche Hesselbergbahn fehlt

Wenn das Stellwerk in Langlau angeschlossen wird, ist auf dem nördlichen Teil der Hesselbergbahn ein Stundentakt möglich. Welcher Vorschlag für das Ries im Gespräch ist.
Von Peter Tippl
    • |
    • |
    • |
    Das Begegnungsgleis ist fertig, das Stellwerk in Langlau (im Hintergrund) auch. Peter Banczyk (links) von der „Verbindung zwischen Freunden“ und Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch (rechts) wundern sich nur noch über die Zeitverzögerungen.
    Das Begegnungsgleis ist fertig, das Stellwerk in Langlau (im Hintergrund) auch. Peter Banczyk (links) von der „Verbindung zwischen Freunden“ und Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch (rechts) wundern sich nur noch über die Zeitverzögerungen. Foto: Peter Tippl

    Die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks Langlau verschiebt sich voraussichtlich auf Ende Oktober. Dieser Kernsatz in einem Schreiben des Infrastrukturbereichs der Deutschen Bahn (InfraGO) vom 11. Juli 2025 rufen bei Peter Banczyk, Sprecher der Initiative „Verbindung zwischen Freunden“, und bei Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch nur Kopfschütteln hervor. Bei einem Gespräch am elektronischen Stellwerk am Bahnhof in Langlau verwiesen beide auf den zugesicherten Termin 20. Juli, um damit einen wichtigen Schritt für die Reaktivierung der nördlichen Hesselbergbahn abschließen zu können. Damit wäre der Stundentakt zwischen Wassertrüdingen und Pleinfeld und damit die Anbindung nach Nürnberg realisiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden