Warum noch ein Schritt für die nördliche Hesselbergbahn fehlt

Die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks Langlau verschiebt sich voraussichtlich auf Ende Oktober. Dieser Kernsatz in einem Schreiben des Infrastrukturbereichs der Deutschen Bahn (InfraGO) vom 11. Juli 2025 rufen bei Peter Banczyk, Sprecher der Initiative „Verbindung zwischen Freunden“, und bei Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch nur Kopfschütteln hervor. Bei einem Gespräch am elektronischen Stellwerk am Bahnhof in Langlau verwiesen beide auf den zugesicherten Termin 20. Juli, um damit einen wichtigen Schritt für die Reaktivierung der nördlichen Hesselbergbahn abschließen zu können. Damit wäre der Stundentakt zwischen Wassertrüdingen und Pleinfeld und damit die Anbindung nach Nürnberg realisiert.

Peter Tippl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hesselbergbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stellwerk Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis