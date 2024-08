Bahnverkehr beeinträchtigt: Stellwerk Bopfingen nur tagsüber in Betrieb

Der in den Abend- und Morgenstunden eingeschränkte Zugverkehr in der Region gilt ab sofort nicht mehr nur in Richtung Donauwörth, sondern auch in die umgekehrte Richtung der Riesbahn nach Aalen. Am Freitagnachmittag teilte der Bahndienstleister Arverio (vormals Go-Ahead) mit, dass die DB Infrago das Stellwerk in Bopfingen ab diesen Freitag nur noch tagsüber besetzen könne.

Es sei deshalb zu erwarten, dass dies ab Freitagabend, etwa 19 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, jeweils vor 5.30 und nach 17.30 Uhr „erhebliche Auswirkungen“ auf den Bahnverkehr zwischen Aalen und Nördlingen beziehungsweise Donauwörth haben wird, wie es in der Mitteilung heißt. Diese Situation könnte sich die gesamte nächste Woche fortsetzen. Derzeit versuche man alles, um einen Busnotverkehr einzurichten, teilt Arverio weiter mit. Die Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt online über ihre Zugverbindung zu informieren.

Zugausfälle: Stellwerke in Bopfingen und Lauchheim nur tagsüber besetzt

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn aus Baden-Württemberg auf Nachfrage unserer Redaktion schildert, sei dieser Fall „aufgrund von kurzfristigen Krankmeldungen“ eingetreten. Dazu komme die Ferienzeit, in der die Personaldecke nicht so dick wie sonst sei. „Wir versuchen den Betrieb am frühen Morgen und tagsüber aufrechtzuerhalten. Aufgrund der Ferienzeit sind nicht so viele Pendler unterwegs“, so der Sprecher. In den Nebenzeiten soll es einen Schienenersatzverkehr geben.

Am Samstag, Sonntag und auch in der kommenden Woche sollen die Züge von 6.10 Uhr bis 18.10 Uhr fahren können, so der Bahnsprecher. Es sei nicht nur das Stellwerk in Bopfingen, das nicht besetzt werden könne, sondern auch Lauchheim betroffen. Leider könne man nicht einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Stellwerken abziehen, weil die Mitarbeitenden eine örtliche Einweisung benötigen und eine entsprechende Prüfung ablegen müssten.

Für den Schienenersatz ist Arverio zuständig, die Pressestelle war am Freitagnachmittag zunächst nicht zu erreichen. (mit AZ)