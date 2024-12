Streit auf Party: Unbekannter schlägt mit der Faust zu

Eine blutende Lippe ist die Bilanz eines Streits auf einer Party in Belzheim. Wie die Polizei berichtet, gerieten am Samstag, gegen 2.30 Uhr, zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Dabei schlug der eine seinem 28-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Er verursachte die blutende Lippe. Der Vorfall wurde der Polizei erst im Nachgang gemeldet, weshalb die Beamten vor Ort weder den unbekannten Täter noch Zeugen antreffen konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

