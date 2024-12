Mann tankt ohne zu bezahlen und steckt Schnaps an Kasse ein

Ein Tankbetrug hat sich am Donnerstag um 12.56 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein unbekannter, ca. 50 Jahre alter Mann tankte in der Carl-Heuchel-Straße sechs Liter Superbenzin im Wert von 10,02 Euro, wie es im Polizeibericht heißt. Anschließend wollte er noch eine kleine Flasche Schnaps, zwei Dosen Bier und Zigaretten kaufen. Nachdem seine Debitkarte nicht funktionierte, habe er den Schnaps im Wert von 4,99 Euro in seine Jackentasche gesteckt. Die restliche Ware ließ er am Tresen stehen. Anschließen verließ er den Angaben nach die Tankstelle und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Das Kennzeichen seines Pkws ist bekannt, der Täter bislang noch flüchtig. (AZ)

