Barbara Lins: Eine Leidenschaft für Tanz, die Nördlingens Kultur lebendig hält

„Ich könnte eine Stadtführung machen mit Orten in Nördlingen, an denen ich schon überall getanzt habe“, sagt Barbara Lins und lacht. Sie betreibt in Nördlingen den TanzRaum. Da gab es Auftritte ihrer Tänzerinnen und Tänzer in einem Friseursalon, in der Alten Bastei, auf der Stadtmauer und sogar auf dem Daniel. Zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene hat sie in den vergangenen Jahren für das Tanzen begeistert. Dabei war es nicht immer einfach.

