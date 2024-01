Donauwörth

vor 51 Min.

Tanzen an der Stange: Bei Daniela Hanus kann man Pole Dance lernen

Plus Mehr Ganzkörpertraining als reiner "Stangentanz": Pole Dance-Trainerin Daniela Hanus aus Donauwörth erklärt, warum der akrobatische Tanz für jeden etwas ist.

Von Ilona Schmid

Elegant schwingt sich Daniela Hanus an die Metallstange, hebt ein Bein und hängt mit einer geschickten Bewegung nahezu kopfüber über dem Turnhallenboden. Ihre drei Schülerinnen tun es ihr leichtfüßig gleich, loben sich lachend gegenseitig, wenn eine Figur besonders gut funktioniert.

Vor zehn Jahren hat Hanus Pole Dance als Sport für sich entdeckt. "Ich fand es schon immer faszinierend, wie sich die Pole Dancer an der Stange bewegen können", erinnert sie sich lächelnd zurück. Auf Rat einer Freundin fing sie damals in Langweid mit Pole Dance an. "Schon in der ersten Stunde war ich total angefixt" - und das hält bis heute an. Nebentätig bietet Hanus in Donauwörth Trainingsstunden an und ist überzeugt: "Pole Dance ist viel mehr als sein Image, es ist akrobatischer und tänzerischer Hochleistungssport."

