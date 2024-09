Kein Jahr mehr bis zum Stadtmauerfest: So bereitet sich die Stadt vor

Schlag auf Schlag hallt das Getrommel durch die Stadt, Gänse schnattern, der Duft der Holzöfen zieht durch die Gassen und Artisten schlucken und speien Feuer – wer in Nördlingen all das erlebt, befindet sich mitten im Stadtmauerfest. In weniger als einem Jahr ist es wieder so weit, denn vom 12. bis 14. September 2025 findet das Fest zum 15. Mal statt. Die Vorbereitungen laufen dafür bereits.

Alle drei Jahre lassen sich die Menschen in alte Zeiten zurückversetzen und feiern das Mittelalter und die frühe Neuzeit – jedenfalls die fröhlichen Seiten davon. In der ganzen Stadt gibt es Lager, der Bauhof deckt Verkehrsschilder mit Jutesäcken ab und Autos werden außen vor gelassen. Johannes Hafner von der Nördlinger Tourist-Information schildert, wie die Vorbereitungen laufen. Bereits kurz nach dem letzten Fest begännen die mit einer Nachbesprechung. Die sei 2022 positiv ausgefallen, das Fest war friedlich, so Hafner, nur das Wetter hätte noch ein bisschen besser sein können: Doch weil das Stadtmauerfest so beliebt sei, kämen die Menschen trotzdem. Anfang des Jahres 2023 wurde der Termin auf den 12. bis 14. September für 2025 festgelegt.

Termin für das Stadtmauerfest 2025 in Nördlingen: 12. bis 14. September

Mit als Erstes frage die Stadt bei den Vereinen an, denn die müssten langfristig planen, sagt Hafner. Hier hätten sich im Prinzip schon alle zurückgemeldet und geschildert, was sie anbieten wollen. Auch die Markthändler, die häufig schon viele Jahre beim Stadtmauerfest dabei sind, schreibe die Stadt an und frage, ob sie an dem festgelegten Termin Zeit hätten. Doch natürlich können sich auch Artisten, Darstellerinnen und Akrobaten bei der Stadt bewerben, die Frist dafür ist kürzlich verstrichen, so Hafner. In den nächsten Wochen müssen die Bewerbungen dann gesichtet und entschieden werden, wer zum Stadtmauerfest 2025 zugelassen werde.

Für die Zusammenstellung achtet die Stadt vor allem auf eines: „Wir wollen einen möglichst abwechslungsreichen Markt, ein vielseitiges Programm auf den Bühnen und dass die Besucher in den Lagern unterhalten werden“, schildert Hafner. Daher möchte man jedes Genre abbilden, auch auf den Gassen sollen Gaukler die Menschen bespaßen. Tourismus- und Veranstaltungschef Daniel Wizinger sagt, an den Säulen des Programms ändere sich nichts. Los gehe es mit dem Gottesdienst in St. Georg um 17 Uhr, danach folge die Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz. Am Samstag und Sonntag gibt es die Umzüge und natürlich ende das Fest mit dem Großen Zapfenstreich: „Mir würde nichts einfallen, was man daran besser machen könnte“, sagt Wizinger.

Am Programm für das Nördlinger Stadtmauerfest 2025 wird aktuell gearbeitet

Mit der Verfügbarkeit der vielen Vereine, Gruppen und Händler hängt auch das Programm zusammen, das aktuell erstellt wird: „Wir schauen gerade, inwieweit diese verfügbar sind und welche Tage sie bespielen können“, schildert Hafner die Planung. Das Programm wird dann entworfen und allen Akteuren noch einmal übermittelt. Nächstes Jahr geht es in die Feinabstimmung, im Frühjahr 2025 könnte das Programmheft dann gedruckt werden.

Doch das sind natürlich längst nicht alle Punkte, die zum Stadtmauerfest gehören. Mit einem Bereich beschäftigen sich eher wenige Besucherinnen und Besucher aktiv, nämlich dem Sicherheitskonzept. Wizinger schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Stadt dieses immer weiter entwickele. Noch in diesem Jahr kämen alle Sicherheitsbehörden zusammen. Schon in den vergangenen Jahren durften keine scharfen Messer verkauft werden, geschärfte Dekowaffen müssten am Eingang abgegeben werden.

Nähkurs ist für Gewänder zum Stadtmauerfest nahezu jede Woche am Arbeiten

Unerlässlich am Arbeiten ist eigentlich der Nähkreis für die Gewänder, schildert Birgit Kapeller aus der Hauptverwaltung der Stadt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, träfen sich die Damen jede Woche und arbeiteten an der Kleidung: „Für unsere Gruppe ‚Nördlingen wird eine bayerische Stadt‘ brauchen wir Biedermeier-Kleider, ein neues Vermesserkostüm wird genäht - unsere Damen sind immer aktiv.“ Die Stadtsoldaten brauchten neue Hosen und natürlich müsse immer mal was ausgebessert werden.

Eines macht das Stadtmauerfest laut Hafner besonders aus: „Das Schöne in Nördlingen ist, dass sich eigentlich jeder auf das Stadtmauerfest freut, auch wenn das letzte Fest gerade rum ist.“ Auch Wizinger spürt bei allen Beteiligten eine große Vorfreude, das Fest werde von den Bewohnern und den Vereinen getragen. Noch intensiver dürften die Menschen die Vorfreude nach dem Stadtmauerfest 2025 wahrnehmen – mit nur zwei Jahren Wartezeit. Zum 700-jährigen Bestehen der Stadtmauer und dem 600-jährigen der St. Georgskirche soll es schon 2027 wieder ein Stadtmauerfest geben. „Da werden wir uns sicher mehr einfallen lassen, das schreit nach einem großen Fest.“ Überlegungen gibt es schon, doch dazu will Wizinger noch nichts sagen. Schließlich muss erst einmal das Fest im nächsten Jahr gefeiert werden.