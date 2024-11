Thomas Herkommer tritt Nachfolge von Matthias Groß bei NetCom BW an

Wechsel an der Spitze der NetCom BW: Thomas Herkommer (43) wurde in der Aufsichtsratssitzung der EnBW-Konzerngesellschaft am Donnerstag mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung bestellt. Das teilt das Unternehmen mit. Er folgt auf Matthias Groß (55), der sein Amt im Einvernehmen mit den Gesellschaftern der NetCom BW niedergelegt hat und in eine verantwortliche Position im EnBW-Konzern zurückkehrt. Der bisherige zweite Geschäftsführer Nicholas Prinz wird die Geschäfte der NetCom BW bis zum Amtsantritt von Thomas Herkommer alleinverantwortlich führen. Ab Januar 2025 wird das Führungsduo an der Spitze des Telekommunikationsdienstleisters wieder komplett sein.

Herkommer leitet derzeit den Bereich Dienstleistungen der Netze BW GmbH und war zuvor seit 2001 in verschiedenen Funktionen im EnBW-Konzern tätig. Unter anderem verantwortete er mehr als sechs Jahre den Kundenservice und das Vertragsmanagement der Marken EnBW und Yello. „Wir freuen uns, dass wir mit Thomas Herkommer einen Manager für diese Aufgabe gewinnen konnten, der bei der Netze BW und in seinen vorherigen Stationen bei der EnBW vielfältige Erfahrungen im Kundenservice und Prozessmanagement gesammelt hat“, erklärt Eckert.

Eckert: Zusammenarbeit mit Groß einvernehmlich beenden

„Nach gründlicher Abwägung der Optionen zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens sind wir gemeinsam und einvernehmlich mit Matthias Groß zu dem Ergebnis gekommen, die Zusammenarbeit bei der NetCom BW zu beenden“, so Dr. Wolfgang Eckert, Aufsichtsratsvorsitzender der NetCom BW. „Ich danke Matthias Groß sehr für sein Engagement und seine erfolgreiche Arbeit. Er hat die Grundlage für weiteres Wachstum der NetCom BW insbesondere bei der Kundengewinnung, der Skalierung der Ausbauprojekte und durch die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur geschaffen. Unter seiner Führung wurde darüber hinaus die Unternehmenstransparenz und -steuerung wesentlich weiterentwickelt. Ich freue mich daher sehr, dass er der EnBW in anderer Funktion erhalten bleibt“.

Der neue Geschäftsführer Thomas Herkommer sieht sein vorrangiges Ziel darin, gemeinsam mit dem Team der NetCom BW den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.