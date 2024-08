Unkrautvernichtung geht schief: Nachbars Thuja-Hecke brennt

Am Dienstagnachmittag wollte ein 51-Jähriger in der Ipfstraße mit einem Gasbrenner Unkraut auf seinem Grundstück abbrennen. Dabei kam er mit der Flamme zu nah an die Thuja-Hecke des Nachbarn, sodass diese Feuer fing und die gesamte Hecke in kürzester Zeit in Vollbrand stand. Von der Hecke griff das Feuer auf den Dachvorsprung des Wohngebäudes über. Durch das rechtzeitige Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Dachstuhlbrand verhindert werden, jedoch wurde ein dort geparktes Auto durch die Hitze erheblich beschädigt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

